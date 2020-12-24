Вам путевка – в "Белую Вежу"

Одна из замечательных здравниц нашей страны, где можно укрепить свое здоровье, хорошенько отдохнуть и получить заряд позитива, находится всего в 20 минутах от жемчужины природы – знаменитого заповедника "Беловежская пуща".

Будьте здоровы!

Располагается санаторий рядом с озером Панское, в окружении лесного массива, насыщенного запахами лечебных трав, хвои и наполненного природными звуками.

– Завораживающая природа в гармонии с вниманием и заботой медицинского персонала – основа эффективного оздоровления и лечения в нашей здравнице, – рассказывает главный врач санатория "Белая Вежа" Александр Бобырев. – К нам по социальным путевкам приезжают белорусы со всех уголков страны. Ежегодно отдыхают иностранные гости. Правда, в этом году эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы. Но даже сейчас санаторий практически заполнен.

В первую очередь "Белую вежу" отличает высокий уровень сервиса и медицинских услуг. В здравнице, оснащенной современным оборудованием, работают высококвалифицированные специалисты. Сюда приезжают люди с проблемами костно-мышечной системы и соединительных тканей, заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения.

В санатории проходят реабилитацию по целому ряду недугов, в том числе те, кто перенес пневмонию, ассоциированную с инфекцией COVID-19. Главная цель – укрепить иммунитет человека и повысить выносливость организма.

– Вопросы реабилитации пациентов, перенесших "ковидную" пневмонию, сегодня особенно актуальны. Мы разработали сразу несколько программ санаторно-курортного лечения, не включающих в себя интенсивные методы. Программа в первую очередь основана на природных и физических факторах, – отмечает главный врач. – Среди процедур – прием фиточаев, специальная дыхательная гимнастика, лечебная ходьба, лазерная и магнитотерапия, баротерапия, арома- и галотерапия, озонотерапия. Положительную динамику ускоряют ручной и аппаратный массажи. Не применяется водное и тепловое лечение.

Интенсивно и эффективно

Здравница предлагает сразу несколько видов комплексных программ. Например, "Сердце, как часы" рекомендуется при ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии, вегето-сосудистой дистонии. Интенсивный курс восстановления здоровья и коррекции контуров тела в рамках программы "Стройная фигура".

"Антистресс", пожалуй, говорит сам за себя! Любая из процедур, в том числе жемчужные и аромаванны, гидромассаж, подводный и циркулярный душ, кислородные коктейли, позволяют не просто отдохнуть и набраться сил, но и восстановить физическую форму, а также привести организм в тонус. Программа "Гибкий позвоночник" направлена на профилактику и лечение болезней спины. В составе курса подводное вертикальное вытяжение, скипидарные и сероводородные ванны, ванна "О-панто", ударно-волновая терапия, грязевые и парафино-озокеритовые аппликации, карбокситерапия, криосауна и другие эффективные процедуры.

Из года в год в санатории внедряются новые методы лечения и оздоровления. Одна из новинок – высокоинтенсивная магнитотерапия по инновационной технологии BTL Super Inductive System (SIS). Процедуры показаны пациентам, страдающим от нервно-мышечных расстройств и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Применяется для облегчения боли, ускорения процесса заживления переломов, устранения блокады суставов, снятия мышечного напряжения или укрепления мышц. Несколько лет назад была установлена барокамера, способствующая лечению заболеваний органов дыхания.

– Мы располагаем хорошей диагностической базой: отдыхающие могут пройти УЗИ-диагностику органов брюшной полости, почек, щитовидной железы, сердца, – говорит Александр Петрович. – Оборудована соляная комната, которая запросто заменяет пребывание на морском курорте. Есть SPA-студии, можно пройти курс тайского массажа, стоун-терапии – лечения горячими камнями.

Наравне с развитой санаторно-курортной и медицинской составляющей "Белая Вежа" располагает комфортными номерами, где есть все необходимое, чтобы чувствовать себя как дома. Питание – пятиразовое с элементами шведского стола. В меню в основном преобладают блюда белорусской кухни.

"Белая Вежа" – настоящий мультифункциональный комплекс со спортивными площадками, видеозалом, почтовым отделением, парикмахерской, магазином и библиотекой. Организуются экскурсии в Беловежскую пущу, на Каменецкую башню, обзорные поездки в город Брест. Одним словом, отдых в здравнице, окруженной уникальной в своем роде лесной пущей, не просто полезный для здоровья, а еще и интересный, насыщенный множеством событий.

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Марина Мануйлик.

Фото из архива санатория