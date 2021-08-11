Варенья из картошки, бананов и пионов продегустируют гости праздника сладкоежек в Черикове

11 августа, Могилев/Корр. БЕЛТА/. Ежегодный региональный праздник-ярмарка "День варенья" пройдет 15 августа в Черикове. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала методист ГУК "Централизованная клубная система Чериковского района" Татьяна Ивановская.

"День варенья - это настоящий пир сладкоежек и любителей экзотических вкусов, - отметила Татьяна Ивановская. - На каждом нашем празднике можно попробовать более 100 видов варений по семейным и авторским рецептам. Поверьте, нашим участникам есть чем удивить. Так, в этом году свои кулинарные шедевры представят более 20 команд. Они приготовят варенья из лисичек, картофеля, травы мокрицы, бананов, шиповника, пионов. Также в широком ассортименте будут представлены и традиционные вкусы - сладкое лакомство из всевозможных ягод и фруктов".

По словам методиста клубной системы, фантазия и кулинарные способности участников безграничны. Так, за время проведения праздника, с 2017 года, организаторы попробовали варенья из свеклы, моркови, петрушки, острого перца и даже чесночных стрелок. Жюри будет оценивать вкусовые качества готового продукта, оригинальность рецептуры, подачу, а также обратит внимание на соответствие угощения принципам здорового питания. Команда не просто готовит дегустацию, но и презентует свое варенье с песнями, театрализацией и тематическими костюмами.

"Одним из увлекательных этапов праздника станет приготовление варенья дружбы, - продолжила Татьяна Ивановская. - С этим церемониалом связана отдельная увлекательная история. На каждом празднике мы наряжаем королеву варенья, которая руководит всем процессом. Каждый из участников должен преподнести ей подарок в виде одного из ингредиентов, подходящих для варки варенья - в основном это разнообразные ягоды и фрукты. В ходе мероприятия помощники королевы сварят из этих даров варенье дружбы, которое отличается особым неповторимым вкусом. Попробовать его предложат всем гостям праздника".

В программу Дня варенья также войдут дегустация оригинального варенья, выставка-продажа меда и ремесленнической продукции, театрализованная концертная программа "Самый сладкий праздник лета". Кроме того, желающих пригласят поучаствовать в мастер-классах по карвингу - искусству художественной резки по овощам и фруктам, научат оформлять фруктово-ягодные композиции и букеты, покажут работу мастеров декоративно-прикладного искусства.

Для маленьких сладкоежек пройдут литературные чтения "Истории о варенье в книгах" и вернисаж детских работ "Ах, какое настроение, когда в баночке варенье". На празднике также будут работать аттракционы, батуты и игровые площадки.

Начнется День варенья в 11.00. Местом его проведения станет территория около районного Дома культуры по ул. Краснореволюционной, 40.-0-