Васильковый бал, интерактивная сказка и флешмобы: Витебская область готовится к акции "Наши дети"

1 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Областной бал под знаком василька, губернаторская елка для 950 детей, флешмобы, игры - в Витебской области с 14 декабря стартует предновогодняя акция "Наши дети". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении по образованию Витебского облисполкома.

Откроется череда праздничных мероприятий концертными интерактивными программами для детей и их родителей. Юные полочане, в том числе ребята с особенностями психофизического развития, вместе с работниками районного центра детей и молодежи на волшебном лайнере отправятся в путешествие на Северный полюс. В пути их будут сопровождать главные герои новогодних сказок - Дед Мороз и Снегурочка. На подмогу им придут Стюардесса, Борт-проводник, Конфетка, Умняша и Весельчак. По дороге мальчики и девочки окунутся в мир развлечений, игр, поучаствуют в танцевальном флешмобе и постараются доказать, что чудо существует в реальном мире - это магия доброты и взаимовыручки.

Витебский областной дворец детей и молодежи пригласит гостей зарядиться новогодним настроением и побывать на предпраздничной дискотеке. Ребятам предстоит проявить себя в конкурсах и соревнованиях, поучаствовать в играх, а яркие номера творческих коллективов дворца дополнят веселье.

Областной бал для учащейся молодежи и студентов пройдет в Витебске 16 декабря. Около 90 юных леди и джентльменов станут участниками одного из самых ярких в их жизни новогодних мероприятий. Символом бала станет василек, олицетворяющий Беларусь и самый яркий бренд Витебска - фестиваль искусств "Славянский базар".

Большой благотворительный праздник - губернаторская елка - соберет 28 декабря 950 мальчиков и девочек со всей области. В концертном зале "Витебск" председатель облисполкома Николай Шерстнев по традиции поздравит ребят с предстоящим Новым годом, даст напутствия и расскажет о самых значимых событиях, которые произошли в области в уходящем году. Перед юными зрителями выступят лучшие коллективы учреждений культуры Витебщины и напомнят, что все желания, загаданные в Новый год, обязательно сбудутся, если искренне в это верить.-0-