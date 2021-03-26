"Васильковый край", "Чигиринка", "Пристоличье" - регионы представили пилотные туристические проекты

26 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Регионы презентовали пилотные туристические проекты на заседании Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете Министров Беларуси, которое прошло сегодня в Лясковичах, сообщает БЕЛТА.

Как рассказала директор Департамента по туризму Минспорта, руководитель экспертной группы по оценке пилотных проектов в сфере туризма Ирина Воронович, регионы ищут дополнительные способы и варианты для раскрытия своего потенциала, развития внутреннего туризма.

Так, предложение создать туристско-информационные кластеры прозвучало от представителя Гродненской области, где этой темой занимаются более 10 лет. Над формированием туристического региона "Припятское Полесье" с созданием единой системы маршрутов и информационной инфраструктуры работают в Брестской области. Туристические кластеры и зоны столицы готовятся представить гостям в Минске. Туристический кластер "Пристоличье" раскроет многогранную красоту Минской области. Проект "Васильковый край" - о потенциале северного региона, знакомстве, в том числе и с использованием мобильных приложений, с Витебской областью. Пилотный продукт "Патриотический импульс" ориентирует туристов на места памяти в Гомельской области, где они могут ощутить непередаваемые эмоции на территориях с особой аурой и смыслом. В Могилевской области предлагают создать туристический кластер "Чигиринка" с объединением агроэкоусадеб, баз отдыха, туркомпаний, спортивных и культурных мероприятий.

"Все проекты абсолютно разные. Каждый регион нашел свою изюминку, свой подход. И вместе с тем важно, что при успешной реализации проекты можно будет апробировать в других регионах", - рассказала Ирина Воронович.

По результатам экспертной оценки по критерию "актуальность" выделен пилотный проект Брестской области. С позиции "социокультурная эффективность" отмечены презентации Гомельской и Гродненской областей. Наиболее экономически эффективными названы предложения Могилевской и Минской области. По критерию "инновационность" лидерство у Витебской области. В целом наивысший общий балл экспертной комиссии выставлен Минской области.

"Каждая область представила пилотный проект в туристической сфере, актуальный не только для области, но и в целом в масштабах страны. К примеру, гомельский проект направлен на патриотическое воспитание не только молодого поколения, но и всех граждан. Путь к святым местам и дань памяти тем людям, которые сохранили возможность развиваться нашей стране, - среди главных духовных ценностей. Это генный код каждого белоруса, начиная от самых маленьких и до взрослых", - подчеркнул заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Он отметил, что в каждом регионе есть мемориалы тем, кто отстоял независимость страны в годы Великой Отечественной войны. Их содержат в надлежащем состоянии, разрабатывают новые маршруты к ним. При этом важно совершенствовать и использовать информационную подачу для цельного восприятия молодым поколением.

Как отметил вице-премьер, такой проект может быть распространен и на другие регионы. "Ведь наша страна, как никакая другая, пострадала в годы Великой Отечественной войны. Думаю, позитивные практики и представленные презентационные проекты будут растиражированы и внедрены в каждой из областей. Да, мы постоянно находимся в активном поиске, но самое главное - практическая реализация. И мы запараллелили эти процессы. Таких мер со стороны государства и всех существующих форм и форматов поддержки туризма, как в Беларуси, нет ни в одной стране. Мы заинтересованы, чтобы, в первую очередь, развивался внутренний туризм. Наши люди должны больше узнать о своей стране", - резюмировал Игорь Петришенко, отметив также важность въездного туризма: "Иностранцы с удовольствием приезжают в Беларусь. Мы демонстрируем не только красоты нашей природы, но и наши достижения по всем направлениям".-0-