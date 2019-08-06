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Важна четкая позиция работодателя по поддержке семейного человека на производстве - Щеткина

Регионы 06.08.2019 | 17:07

6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Важна четкая позиция работодателей по особой поддержке семейного человека на производстве. Об этом заявила журналистам председатель ОО "Белорусский союз женщин" Марианна Щеткина перед заседанием правления Гомельской областной организации БСЖ, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Марианны Щеткиной, человек должен полностью рассчитывать на понимание и поддержку со стороны нанимателя, равно как и на создание безопасных условий труда."Специалист всегда будет работать качественно и ответственно, когда у него дома все хорошо, когда он спокоен за свою семью и детей", - подчеркнула она.

В системе работы Белорусского союза женщин практикуются выездные заседания правления. Ближайшее из них пройдет в Минске 23 августа. По предложению женской общественности на встрече будет рассмотрен вопрос о поддержке семей на предприятиях. Участники изучат опыт организаций, на которых создаются все условия для того, чтобы родители могли спокойно выполнять семейные обязанности и работать. "Сейчас это направление называют созданием рабочих мест, дружественных семьям. Есть немало примеров, когда в организациях открываются детские комнаты, служба помощи и содействия молодежи и семьям", - отметила Марианна Щеткина.

В Гомеле председатель БСЖ посетила ОАО "Спартак", большая часть работников которого - женщины. Изучила их условия труда, а также деятельность первичной организации. Марианна Щеткина провела на предприятии личный прием граждан. "Это необходимо, чтобы знать, как строится работа, какие условия созданы для трудящихся, какие вопросы есть у людей к парламенту и правительству, что они могут предложить по изменению законодательства, а также улучшению условий для жизни. Для этого необходимо слушать и слышать людей, а это невозможно без прямого и честного общения. Всегда рассчитываю на интересный разговор. На таких встречах поступает немало предложений", - поделилась она.

Как рассказала Марианна Щеткина, гомельская областная организация занимает одно из ведущих мест в работе Белорусского союза женщин. И предстоящие мероприятия республиканского масштаба будут проводиться при активном участии юго-восточного региона страны. В числе актуальных задач - поддержка женщин, которые работают в сельской местности. Сейчас идет уборочная кампания и люди, задействованные в заготовке продовольствия для страны достойны особого внимания. Чтобы усилить эту поддержку, женское сообщество при проведении мероприятий предлагает интегрироваться с другими общественными объединениями (профсоюзы, "Белая Русь" и др.).

Также в республике стартовала акция "Соберем портфель вместе". "Необходимо приложить максимум усилий, чтобы детишки пошли в школу подготовленные, со всеми необходимыми принадлежностями, портфелями и формой. В обязательном порядке необходимо проведать социальные приюты, узнать, как живут ребята, здоровы ли они, есть у них все необходимое, чтобы 1 сентября стал для них настоящим праздником", - пояснила Марианна Щеткина.

В БСЖ планируют также развивать акцию "Семейное чтение" и другие направления деятельности.

"Самое главное, что сегодня наше объединение ценят на всех уровнях, понимают его значимую роль в развитии разных направлений и решении социальных проблем. Все зависит от нас, от каждой из нас", - обратилась Марианна Щеткина к коллегам из областной организации, указав на важность системности, традиций и преемственности в работе.

Общественное объединение "Белорусский союз женщин" создано 14 декабря 1991 года. На добровольной основе объединяет женские советы, созданные во всех областях, районах, городах, во многих трудовых коллективах и учебных заведениях. В настоящее время в БСЖ состоят более 183 тыс. женщин, действует свыше 4 тыс. первичных организаций. В том числе в Гомельской области - около 13 тыс. человек и почти 550 первичек.-0-

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