Важнейшие события Великой Отечественной войны обсудят на конференции в Гомеле

2 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Республиканская научно-практическая конференция "Векапомныя дні вызвалення", посвященная 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, пройдет сегодня в Белорусском государственном университете транспорта в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.
Форум объединит около 100 участников практически из всех регионов страны. Спикеры представят доклады о важнейших событиях Великой Отечественной войны в пяти секциях.
Особое внимание уделят периодам, связанным с разворачиванием партизанского движения, подпольной борьбы. Большое количество докладов посвящено теме транспорта в годы войны. На конференции также пойдет речь об освобождении Беларуси и восстановлении народного хозяйства. Еще в одной секции обсудят аспекты патриотического воспитания подрастающего поколения. Отдельным блоком будут представлены работы, раскрывающие тему человека и войны.
Доклады конференции войдут в печатный и электронный сборники материалов.
Организатором мероприятия является Белорусский государственный университет транспорта.-0-
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