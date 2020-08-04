"Важно, что можно прийти в удобное время" - как в Гродненской области проходит досрочное голосование

4 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области досрочное голосование проходит на более чем 600 участках, передает корреспондент БЕЛТА.

Первые избиратели уже пришли на участок №13 в главном корпусе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Председатель участковой избирательной комиссии Андрей Гецевич ровно в 9.45 в присутствии членов комиссии и наблюдателей опечатал прозрачную урну для досрочного голосования.

"В этом году есть свои особенности. Прежде всего, из-за эпидемиологической обстановки. Соблюдается социальная дистанция, члены комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты, в помещении установлен рециркулятор, обеззараживающий воздух, у входа - дезсредство, одноразовые перчатки для избирателей. Подготовлены и защитные костюмы для тех членов комиссии, что в основной день голосования отправятся на дом к избирателям", - отметил Андрей Гецевич. Он подчеркивает особенность участка: расположен в центре города, среди избирателей в основном пожилые люди, поэтому важно уделить повышенное внимание их безопасности.

Александр и Анастасия Лазовские с сыном Кириллом голосуют на участке для голосования

На участке №17, который разместился в главном корпусе Гродненского государственного аграрного университета, первые голосующие пришли буквально через минуту после открытия. Председатель комиссии Вадим Смольский отмечает: в числе первых, кто пришел, немало и молодежи. Например, Александр и Анастасия Лазовские, которые отправились на участок вместе с сыном Никитой.

"Мы уезжаем на несколько недель, поэтому для нас досрочное голосование - возможность сделать выбор. Следили за предвыборной кампанией, поэтому со своим кандидатом определились заранее", - отметили молодые люди.

Во время досрочного голосования

Досрочно решил проголосовать и первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Иван Жук. "Каждый гражданин должен найти время и возможность принять участие в выборах. Но есть разный график работы, сменность, поэтому досрочное голосование в этом плане удобно. Люди сами могут выбрать день и время, когда прийти на избирательный участок", - отметил Иван Жук.-0-

Фото Леонида Щеглова