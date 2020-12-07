Важно доверять молодежи и верить в ее инициативы - мнение

7 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Важно доверять молодежи и верить в ее инициативы. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА первый секретарь Гомельской городской организации БРСМ Василий Левкутник.

Василий Левкутник недавно возглавил городскую организацию БРСМ. "Как человеку активному мне интересно проявить себя в этой сфере, окунуться в эту яркую и ответственную деятельность. Ведь молодежная атмосфера - очень сильная стихия. Главное, доверять молодым людям и верить в их инициативы. Для них это первостепенно", - сказал он.

Первый секретарь обозначил для себя ряд задач. "Хочется внести что-то новое, добавить ярких красок в проекты и акции молодежного союза, в том числе традиционные", - рассказал Василий Левкутник. Он уверен, что немного изюма никогда не испортит самый проверенный и любимый рецепт.

По его наблюдениям, от сезона к сезону у городской молодежи растет популярность велодвижения. "Актуально предложение организовать серии велопробегов по знаковым местам Гомеля. Уверен, реализуем его с нашим молодежным активом. К примеру, к 9 Мая продумать маршрут по памятным местам. У нас есть что показать и о чем рассказать молодым людям. Здесь два в одном: и патриотическое воспитание, и привлечение к здоровому образу жизни. Ведь зачастую мы проходим по улицам, не замечая или не зная, какую историю хранит тот или иной уголок", - подчеркнул Василий Левкутник.

В противовес мнению некоторых представителей старшего поколения, что "молодежь сейчас не та", Василий имеет свои аргументы. "Молодежь во все времена была и есть та: думающая, интересная, инициативная и, самое главное, - отзывчивая. Приятно, что в волонтерах дефицита нет. Стоит уточнить, что парни и девушки развиваются в условиях нового времени, новых технологий. Да, у всех есть гаджеты, которых раньше не было. Прогресс не стоит на месте, и молодежь шагает вместе с ним. И через этот прогресс, через мобильные технологии, те же соцсети, молодежь можно направлять", - рассказал он.

По словам первого секретаря, молодые люди живут соцсетями, интернет-пространством. "Безусловно, это одно из увлечений, но и от реальности они не отстают. В жизни современных ребят есть место для книг. Кто-то предпочитает бумажный вариант, а некоторые пользуются мобильными версиями. Достаточно грамотные, знают азы законодательства, стремятся к саморазвитию. К примеру, повсеместно мегапопулярны курсы по программированию. IT-технологии - стремительно развивающаяся сфера. Кому, как не молодежи, стремиться идти в этом направлении. Многие разрабатывают свои приложения, игры, сайты. Им это интересно и с точки зрения собственной реализации, и с финансовой точки зрения", - уточнил он.

Составляя портрет современной молодежи, Василий Левкутник подчеркивает, что это активные, спортивные, рассуждающие ребята, которые предлагают очень интересные идеи. "А молодежные диалоговые площадки становятся концентратором их предложений и мыслей. Они доказывают, что мнение о финансовой и правовой безграмотности ребят - поверхностное. Не исключаю, что кто-то не интересуется этой темой в принципе или из-за лени, но большинство - следят за новостями и событиями в стране и за границей", - отметил он.

Родился Василий Левкутник в России, затем вместе с родителями переехал в Беларусь. В 2005 году окончил базовую школу в Лельчицком районе, поступил в Гомельский государственный машиностроительный техникум по специальности "технология машиностроения". Окончив, стал работать мастером производственного обучения в машиностроительном колледже. Также в 2009 году поступил в ГГТУ имени П.О.Сухого, а в 2014 году получил диплом по специальности "технологическое оборудование машиностроительного производства". Затем год служил в армии. В 2017 году прошел переподготовку в Республиканском институте профессионального образования, получил педагогическую специальность. Дважды (в 2016 и 2018 годах) являлся экспертом международного конкурса WorldSkills. Состоял в кадровом резерве молодых руководителей.

В школьные годы увлекался спортом, выступал на районных и областных соревнованиях. Есть в копилке личных достижений дипломы первой степени по легкой атлетике. Выдержка и целеустремленность помогали в беге на длинные дистанции. С самого детства любит рыбачить. И сейчас выезд на природу в выходные для него - один из способов отдохнуть. "Было желание на предыдущей работе организовать для ребят-сирот турпоход. Постараюсь его реализовать в будущем", - отметил он.

Как отметил молодой руководитель, с его приходом в городскую организацию будут продолжены проекты по трудоустройству ребят, пропаганде здорового образа жизни и предупреждению негативных явлений, поддержке творческой и научной молодежи, развитию международного молодежного сотрудничества, волонтерскому движению. Ближайшие проекты - диалоговая площадка "Больше никогда" с участием экспертов и молодежи Гомеля в музее военной славы и старая добрая акция "Волшебство на Рождество".

"На месте стоять мы не собираемся точно. Как минимум не будем уступать веяниям времени, в идеале - стремиться быть на шаг впереди", - резюмировал он.-0-