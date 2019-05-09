Важно помнить уроки истории и ценить мир и свободу - ветеран

9 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Важно помнить уроки истории и ценить добытые с таким трудом свободу и мир, подчеркнул в беседе с корреспондентом БЕЛТА ветеран Великой Отечественной войны Леонид Тимофеевич Данилов. Он принял сегодня участие в праздновании Дня Победы в Гродно.

"Для каждого из нас 9 Мая - важный и желанный праздник. Ко Дню Победы страна шла четыре долгих и очень тяжелых года. Важно и сегодня не забывать уроки истории, ценить самое важное, что у нас есть, - свободу и мирное небо. Не устаем это повторять молодежи", - отметил 92-летний Леонид Данилов. Он подчеркнул важность сохранения традиций, преемственности поколений и отметил, что одна из главных задача ветеранов сегодня - не дать забыть о Победе.

На фронт Леонид Тимофеевич попал в 1944 году. Совершеннолетие встретил на передовой. Участвовал в операции "Багратион", с боями прошел Литву и Латвию. День Победы отметил под Лиепаей (Латвия). С тех пор остался в армии и посвятил службе свыше 30 лет.

"Приятно, что ветеранов не забывают. Мы окружены заботой и вниманием, к нам прислушиваются, готовы всегда оказать необходимую помощь", - отметил Леонид Данилов.

В Гродно праздничные мероприятия ко Дню Победы проходят в нескольких местах. Центральными площадками стали площадь Ленина, где прошел торжественный митинг и парад войск Гродненского гарнизона, и парк им. Жилибера. Здесь разместился военно-полевой госпиталь, партизанский лагерь, творчески представлены молодежный привал и литературный штаб. Сразу на нескольких сценах организованы концертные программы. Завершатся гуляния вечерним концертом у Кургана Славы, участники которого присоединятся к акции "Споем "День Победы" вместе", и салютом.-0-