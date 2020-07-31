Важно развивать и создавать производства на местном сырье - Назаров

31 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Важно развивать и создавать производства на местном сырье. Такое мнение высказал журналистам заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время посещения строящегося картонного завода в Добруше, сообщает БЕЛТА.

Один из приоритетов развития промышленности - создание производств на местном сырье. "Особо показателен в этом плане лесоперерабатывающий комплекс. С вводом Светлогорского целлюлозно-картонного комбината выстраивается закономерная производственная цепочка. Так, из целлюлозы ЦКК будем получать картон, из которого затем делается упаковка. Преимущество также в создании рабочих мест. Но главное, мы не будем зависеть от импорта - ресурсов, поставляемых из-за пределов страны. На это обращает внимание и глава государства", - подчеркнул вице-премьер.

В ходе рабочей поездки в Добрушский район Юрий Назаров детально ознакомился с ходом реализации одного из важных инвестпроектов региона и выполнения поручения Президента. По словам вице-премьера, из-за сложившейся весной и в начале лета эпидемиологической обстановки пришлось актуализировать график строительно-монтажных работ. Это позволит своевременно ввести завод мелованных и немелованных видов картона в филиале "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои".-0-

Фото Сергея Холодилина