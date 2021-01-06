Важно сохранить веру детей в добро и отзывчивость - мнение

6 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Очень важно сохранить веру детей в добро и отзывчивость. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА второй секретарь Гомельского обкома БРСМ Юлия Липовская после предрождественского вручения подарков во время благотворительной акции "Чудеса на Рождество".

По словам Юлии Липовской, очень важно в праздничные дни подарить внимание всем детям, и особенно тем, кому больше других нужна поддержка и внимание - ребятам из наименее социально защищенной категории. "Мировоззрение у каждого из нас закладывается в юном возрасте, формируются привычки и представление об окружающем мире. И поэтому очень важно сохранить веру детей в добро и справедливость. Повзрослев, они перенесут это в свои семьи", - подчеркнула она.

В обкоме БРСМ уверены: для каждого ребенка эти праздники - ожидание чего-то особенного. "Активисты союза молодежи стараются подарить это чудо. С поздравлениями и подарками мы посещаем на дому детей из приемных, многодетных, малообеспеченных семей. Но особое внимание - детям с ограниченными физическими возможностями. Когда видишь счастливую улыбку, восторг и радость на их лицах, в очередной раз понимаешь - добра много не бывает, всегда найдется тот, кому нужно внимание и поддержка. Да и помощь никогда не будет лишней", - отметила Юлия Липовская.

В регионе продолжается благотворительная акция "Чудеса на Рождество". Сегодня представители областного комитета БРСМ с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравили детей Железнодорожного района Гомеля. В преддверии Рождества праздник подарили также 30 ребятам Ветковского района и вручили подарки, подготовленные районными комитетами и первичными организациями молодежного союза совместно с активом.

Акция продлится до 10 января. Каждый желающий может присоединиться к добрым делам и добавить детям ярких эмоций и светлых моментов. При каждом районном комитете ОО "БРСМ" открыт пункт сбора подарков.

Участниками предрождественских мероприятий во время благотворительной акции БРСМ и БРПО "Чудеса на Рождество" станут более 600 детей Гомельской области.-0-

Фото Гомельской областной организации БРСМ