Важно удерживать высокую планку следственной работы, несмотря на давление деструктивных сил - СК

2 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Необходимо удерживать высокую планку следственной работы, несмотря на беспрецедентное давление, оказываемое деструктивными силами на сотрудников Следственного комитета. Такую задачу поставил председатель СК Дмитрий Гора во время рабочей поездки в Гомель, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УСК по Гомельской области.

Руководитель поэтапно посещает регионы и инспектирует служебную деятельность территориальных подразделений. Дмитрий Гора изучил организацию работы в управлении Следственного комитета по Гомельской области, встретился с личным составом областного аппарата, Гомельского городского и Гомельского районного отделов.

Глава ведомства поставил задачу удерживать высокую планку следственной работы, несмотря на беспрецедентное давление, оказываемое деструктивными силами на сотрудников Следственного комитета. "В Беларуси целенаправленно нагнетается обстановка в части давления на государственные структуры, предпринимаются попытки расколоть силовой блок, деморализовать госслужащих и людей в погонах. В этих условиях необходимо максимально проявить выдержку, лучшие профессиональные и личные качества для эффективного решения стоящих перед нами задач - защиты прав и законных интересов граждан Республики Беларусь", - подчеркнул он.

Дмитрий Гора также ответил на вопросы сотрудников, обратившихся к нему с рядом инициатив. Посетил он и Гомельский городской отдел Следственного комитета - самое крупное территориальное следственное подразделение в республике. Глава ведомства ознакомился с условиями работы следователей и обсудил ряд текущих вопросов по организации служебной деятельности в отделе.

Также начальник УСК по Гомельской области Сергей Удовиков поздравил редактора отдела газеты "Гомельские ведомости" Карину Тимофееву с победой в республиканском конкурсе Министерства юстиции на приз имени В.Д.Спасовича. Главную награду в номинации "Следствие" получил совместный проект УСК по Гомельской области и редакции под названием "Советская, 34".-0-