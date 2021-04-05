Важно знать и решать проблемы людей - новый помощник Президента по Минской области

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно знать и своевременно решать проблемы людей. Такую точку зрения выразил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Александр Бутарев, который сегодня назначен на должность помощника Президента - инспектора по Минской области.

Рассказывая о предстоящих задачах, Александр Бутарев акцентировал внимание на том, что наряду с решением экономических вопросов наиважнейшими остаются проблемы жителей региона. "Это и жилье, и дороги, и промышленность, и транспорт, и сельское хозяйство", - сказал он, подчеркнув, что намерен уделить внимание всем направлениям.

Александр Бутарев также отметил приоритетность задач в области кадровой политики и экономики. "Как сказал Президент, если будут работать кадры, будет регион развиваться, будет и экономика. Регион непростой, столичный, - заметил он. - Потенциал у столичного региона - в промышленности, сельском хозяйстве. Практически 1,5 млн человек проживают в Минской области, работают более 5 тыс. промышленных предприятий. Поэтому задачи стоят серьезные, в том числе с учетом нынешних событий".

Ранее Александр Бутарев работал председателем Горецкого райисполкома.-0-