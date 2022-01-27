Важны четко расставленные приоритеты: гомельчане поделились ожиданиями от Послания Президента

27 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 240 делегатов Гомельской области будут присутствовать при обращении Президента с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Приглашенные на мероприятие в столицу представители гомельского региона отметили, что встречи такого формата помогают сверить часы и понять, куда двигаться дальше стране. Как считает директор Гомельского технопарка Юлия Липовская, трудовые коллективы, организации и в целом республика действуют слаженно только в том случае, когда четко определено направление. "Когда четко расставлены приоритеты, тогда успешнее получается достигать целей", - отметила директор технопарка.

"Темы волнуют, конечно, все. Нет такой отрасли, которая не является важной. Мы понимаем, что социальная сфера не может (развиваться. - Прим. БЕЛТА) без экономического базиса. Так и экономические успехи зависят от социальных настроений", - сказала Юлия Липовская.

Главный врач Гомельской центральной городской поликлиники Екатерина Цитко ожидает, что в Послании будет подтверждена социальная направленность курса страны. "Убеждена, такой курс будет сохранен и продолжен. Вопросы заботы о людях будут во главе угла, как и обеспечения качественной доступной и бесплатной медицинской помощи", - подчеркнула главврач. Она обратила внимание, что эта тема получила большой отклик на многочисленных диалоговых площадках, в том числе и с медицинской общественностью, когда обсуждались дополнения и изменения в Конституцию. "Значимый аспект, который звучит сегодня и продиктован жизнью, - забота каждого человека о своем здоровье. Это очень важный акцент", - добавила главврач.

"Послание Президента - это всегда и общение представителей различных сфер, открытое обсуждение тем. Ведь только в диалоге рождается истина", - заключила Екатерина Цитко.

Председатель областной организации общественного объединения "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" Михаил Жукевич подчеркнул: во всех посланиях Президент делает определенные прогнозы, по которым будет развиваться страна. "В республике прошло широкое обсуждение проекта новой Конституции. Думаю, в Послании глава государства уделит максимум внимания этому событию, прокомментирует вопросы относительно нововведений, чтобы не было никаких спекуляций", - сказал он. По мнению председателя, большое внимание будет уделено темам внешней политики, пандемии, работе экономики в условиях санкций, выстраиванию взаимоотношений с другими странами. "Считаю, по этим и многим другим темам Президент даст обстоятельные ответы", - поделился ожиданиями Михаил Жукевич.

Среди тех, кто в делегации представляет спортивную общественность, - директор Гомельской детско-юношеской спортивной школы №6 Юрий Сочивко. "Кроме многих других аспектов, интересны и вопросы спорта. Накануне Олимпийских игр это особенно актуально. Плюс сейчас идет модернизация, разработка программ по видам спорта - время не стоит на месте, все движется вперед, и нам предстоит определить ориентиры", - подчеркнул он.-0-