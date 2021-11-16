Вблизи деревни Михановичи в Минском районе временно ограничат движение

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16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вблизи деревни Михановичи в Минском районе сегодня временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
"Сегодня с 16.00 до 18.00 на 1-м км автодороги Подъезд к д.Михановичи от автодороги Асеевка - Михановичи вблизи деревни Михановичи Минского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств на указанном участке будет временно ограничено в обоих направлениях", - рассказали в ГАИ.
Госавтоинспекция Минского района просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-