Вблизи деревни Паперня в Минском районе временно ограничат движение транспорта

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе вблизи деревни Паперня временно ограничат движение транспорта, сообщили БЕЛТА в ОГАИ Минского РУВД.

"Сегодня с 20.00 до 22.30 на подъезде к деревне Рахманьки от автодороги Р58 Минск - Калачи - Мядель вблизи деревни Паперня запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств на указанном участке будет временно ограничено в обоих направлениях", - рассказали в ведомстве.

Госавтоинспекция Минского района просит водителей с пониманием отнестись к этому мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-