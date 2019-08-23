Вблизи деревни Щитомиричи в Минском районе 26 августа временно ограничат движение

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вблизи деревни Щитомиричи Минского района 26 августа на 13-м км автодороги Р23 Минск - Микашевичи временно ограничат движение транспорта. Здесь будет проводиться следственный эксперимент, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Движение всех видов транспортных средств в сторону Минска будет ограничено с 15.00 до 16.00. Следственный эксперимент проводится для того, чтобы установить обстоятельства ДТП, пояснили в УГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к ограничениям и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-