Вблизи деревни Жуковка в Минском районе 18 ноября временно ограничат движение

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17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе вблизи деревни Жуковка 18 ноября временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.
"Завтра, 18 ноября, с 20.00 до 22.30 на 34-м км автодороги Р58 Минск - Калачи - Мядель вблизи деревни Жуковка запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств на указанном участке будет временно ограничено в обоих направлениях", - рассказали в УВД.
Госавтоинспекция Минского района просит водителей с пониманием отнестись к этому мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-