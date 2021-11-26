Вблизи д.Кисели Минского района сегодня временно ограничат движение

Скриншот карты СК
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вблизи деревни Кисели Минского района на 15-м км автодороги Заславль - Петришки - Радошковичи сегодня временно ограничат движение, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
С 16.00 до 17.30 на этом участке дороги запланирован следственный эксперимент, который позволит установить обстоятельства ДТП, которое произошло здесь ранее. Движение будет ограничено полностью.
Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом этой информации.-0-