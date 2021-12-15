Вблизи Самохваловичей вечером ограничат движение

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вблизи агрогородка Самохваловичи Минского района на автодороге Брест - Минск - граница Российской Федерации в направлении границы РФ сегодня вечером ограничат движение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Ограничения будут с 17.00 до 19.30. В это время запланирован следственный эксперимент для установления обстоятельств ДТП, произошедшего здесь ранее. "В указанный период времени будет полностью ограничено движение в направлении Минска", - уточнили в СК.

Следователи Минского районного отдела Следственного комитета просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-