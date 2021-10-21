Вблизи урочища Уручье в Минске начались раскопки ранее неустановленного захоронения времен ВОВ

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в лесном массиве вблизи въезда на полигон 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады проводится осмотр и изъятие костных останков и других предметов из вскрытой ямы-могилы времен Великой Отечественной войны - места массового захоронения мирных жителей и военнослужащих, установленного в ходе расследования уголовного дела о геноциде, передает корреспондент БЕЛТА.

Генпрокуратура в ходе расследования уголовного дела о геноциде получила сведения о наличии не менее семи мест массового захоронения жителей вблизи урочища Уручье. Согласно архивным сведениям, количество погребенных там с 1941 по 1944 год превысило 38 тыс. человек. Тщательный анализ полученной следствием информации из различных источников позволил обнаружить в лесном массиве вблизи въезда на полигон одно из таких мест - в нем могут находиться останки более 8 тыс. человек.

Раскопки будут продолжаться до тех пор, пока не будут установлены все обстоятельства происходивших тут в годы войны зверств.-0-