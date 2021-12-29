29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вблизи Заславля временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Сегодня с 13.30 до 14.00 на 4-м км автодороги Р65 Заславль - Дзержинск - Озеро вблизи поворота на ул.Вишневую Заславля Минского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств на указанном участке будет временно ограничено в обоих направлениях", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-