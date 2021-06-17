Вдоль дорог Гомельской области с начала 2020 года высадили более 5 тыс. деревьев и кустарников

17 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области за 2020 год и с начала 2021-го высажено более 5 тыс. деревьев и кустарников для восстановления лесополос вдоль автомагистралей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Под контролем природоохранной службы также проводится работа восстановлению нарушенных земель. В 2020 году в регионе приступили к реализации проекта по повторному заболачиванию выработанных торфяников, неиспользуемых в сельском хозяйстве осушенных сельскохозяйственных земель, земель запаса. "В I квартале этого года выполнены работы по заболачиванию торфяников на 1083 га в Калинковичском районе и 2184 га в Хойникском районе", - рассказали в областном комитете. Разрабатывается проектная документация по повторному заболачиванию еще около 1,6 тыс. га осушенных торфяников в Хойникском районе.

Постепенно внедряются специальные влагосберегающие приемы и системы обработки почвы.

В комитете подчеркнули, что в 2021 году День борьбы с опустыниванием и засухой, который отмечается 17 июня, посвящен теме превращения деградировавших территорий в здоровые земельные угодья. "В результате восстановления деградировавших земель обеспечивается устойчивость экономики к потрясениям, создаются новые рабочие места, повышается уровень доходов населения и укрепляется продовольственная безопасность. Это способствует восстановлению биоразнообразия. Вследствие связывания атмосферного углерода, влияющего на потепление Земли, замедляется процесс изменения климата. Это также может привести к смягчению последствий изменения климата и по завершении пандемии COVID-19 стать основой так называемого зеленого восстановления", - разъяснили специалисты.-0-