20 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Веб-сервис по онлайн-бронированию дат регистрации брака появится в загсах Гомеля, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела ЗАГС Гомельского горисполкома Ольга Климкова.

Ресурс предназначен сделать процедуру выбора даты для регистрации брака более удобной и прозрачной. "В любое время, находясь в любом месте, молодожены будут видеть количество свободных мест на конкретное число и время, смогут предварительно определить загруженность загса в определенный день, а также ознакомиться с административными процедурами, скачать образцы заявлений, узнать режим нашей работы. Предусмотрены и другие опции", - рассказала начальник отдела ЗАГС Гомельского горисполкома.

Так, пары смогут выбрать и забронировать подходящую дату в конкретном отделе ЗАГС - месте, где будет зарегистрирована их семья. Также есть возможность указать, в какой форме планируют первый семейный праздник: будет ли это торжественная церемония или нет, в зале бракосочетания или на выезде.

Планируется, что сервис будет доступен с 1 октября на сайте gomel.zags.by. Сейчас тестируется программное обеспечение. Ресурс адаптирован под любой гаджет с возможностью выхода в интернет. Информация будет актуализироваться в режиме реального времени. При этом, подчеркивают специалисты, для подачи заявления на регистрацию брака молодоженам придется лично посетить загс. В какие сроки это необходимо сделать, им сообщат дополнительно.

Также в ближайших перспективах этот сервис будет доступен для жителей крупных райцентров: Мозыря, Жлобина, Речицы, Калинковичей, Светлогорска и Рогачева.-0-