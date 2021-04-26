Вечная жизнь в бронзе - история одного памятника

Центр Брагина. Парковый памятник "Бюст Василия Ивановича Игнатенко и стена памяти жертв Чернобыля". Бюст известного ликвидатора окружает каменная дуга из щитов с перечислением населенных пунктов, количеством их жителей и дворов, которые вмиг исчезли с карты региона или остались номинально. Здесь и в ясную солнечную погоду веет грустью. Подножие бюста никогда не остается без цветов. Это место памяти уроженца Брагинского района, на долю которого выпало недюжинное испытание - он в числе первых прибыл тушить вспыхнувший 26 апреля 1986 года 4-й энергоблок на Чернобыльской АЭС. Его недолгий, но героический путь напоминает бестселлер. О жизни Василия Игнатенко написаны книги и десятки статей, сняты фильмы, которые возглавляют кинематографические рейтинги. Тысячи зрителей не могут сдержать слез, проникаясь сюжетом, в основе которого судьба реального человека. Пожалуй, сложно найти более жестокого и вместе с тем великого сценариста, чем сама жизнь. В Брагинском историческом музее с картинной галереей сохраняют историю памятника и жизни отважного земляка.

Память в бронзе

Бронзовый взгляд бюста Василия Игнатенко устремлен вдаль. С высоты гранитного трехъярусного постамента он смотрит словно через годы. Скульптор сумел запечатлеть в металле отважную решительность ликвидатора, боль потерь и свет от чувства выполненного долга.

Одна апрельская ночь кардинально изменила жизни и судьбы тысяч семей. Техногенная катастрофа на Чернобыльской АЭС стала национальной трагедией для Беларуси, России и Украины.

Одним из наиболее пострадавших от радиационного загрязнения районов оказался и Брагинский. Этот солнечный район потерял более 60 тыс. га земли, 29 тыс. жителей были отселены в чистые зоны, 47 деревень опустели из-за обязательного отселения и 8 деревень были захоронены. Эти территории, на которых еще днем ранее люди жили, работали, сеяли и строили планы на будущее, стали "потерянной" для хозяйства землей. Сейчас они относятся к 30-километровой зоне отчуждения и входят в состав государственного природоохранного научно-исследовательского учреждения "Полесский радиационно-экологический заповедник".

В числе первых, кто оказался в эпицентре пожара на 4-м энергоблоке, был и уроженец Брагинского района Василий Иванович Игнатенко. Катастрофа лишила его возможности стать счастливым отцом, опорой престарелым родителям и родным сестрам. Подвиг пожарного при ликвидации аварии продлил память о нем.

Молодой, активный и полный сил, он старался жить на позитиве, был признанным лидером. И именно с комсомольского посыла в начале 1990-х годов стартовала работа по возведению памятника В.И. Игнатенко в Брагине. За изготовление скульптуры взялся мастер из Гомеля Вячеслав Долгов. "Однако из-за недостатка средств изначально бюст выполнили только в гипсе. Работа над проектом приостановилась. Ее активизировали, когда к процессу присоединился представитель пожарной службы из областного центра Валерий Самцов. Он занялся организационными вопросами. С его помощью через ведомственную газету объявили сбор средств", - рассказала научный сотрудник Брагинского исторического музея с картинной галереей Алеся Музыченко.

Так было изготовлено три бюста. Один из них в 1993 году накануне годовщины катастрофы в Чернобыле установили на центральной площади Брагина. На открытии присутствовала мать Василия - Татьяна Петровна Игнатенко. Второй - в столице, а гипсовый остался в Брагинском историческом музее с картинной галереей.

Обрамляет монумент композиция из 14 щитов - стена памяти жертв Чернобыля. На 12 из них черным на золотистом фоне выведены названия выселенных деревень. На двух из них изображены герб Брагина и знак радиационной безопасности.

Судьба человека

Мальчишка Вася из деревни Сперижье (сейчас этот населенный пункт отселен. - Прим. БЕЛТА) рос любознательным и смекалистым. Он родился в марте 1961 года. Казалось, с детства шел по жизни большими шагами. После школы окончил Гомельское профессионально-техническое училище №81, откуда его направили на работу в Бобруйск. Затем его призвали в армию. Василий служил в Московском гарнизоне пожарной охраны. Узнал о вакансии в военизированной пожарной охране атомной станции в городе Припять.

Здесь старший сержант внутренней службы, командир отделения пожарной части города Припять Василий Игнатенко проявил себя. В пожарной части его уважали и командиры, и сослуживцы. Если Василий за что-то брался, старался сделать как можно лучше. В боевой обстановке всегда быстрый и смелый - принимал оперативные решения и реализовывал их. Немало достижений было и в спорте: первый разряд по легкой атлетике и лыжам. Отменный футболист и волейболист был и членом сборной Киевской области по пожарно-техническому спорту.

1986 год. 26 апреля. Стрелки часов недавно пробили полночь. Старший сержант Игнатенко строил планы утро. До конца дежурства оставалось три часа. Буквально за полчаса до пронзительного сигнала тревоги он получил разрешение на два выходных. Вместе с женой собирался к родителям в Брагинский район. Предстояли весенние сельские хлопоты - помочь посадить картошку.

Мысли о предстоящих выходных прервал рев сирен. Столб огня от пожара на 4-м энергоблоке атомной станции освещал всю станцию. Первый боевой расчет бросился в самое радиоактивное пламя. Никаких специальных средств защиты. Одним из первых на 70-километровую высоту со стволом пожарного рукава поднялся командир отделения Игнатенко, за ним - товарищи по службе.

Отделение старшего сержанта Игнатенко тушило пожар на кровле, не давая пламени распространиться на другие объекты.

После тяжелейшей борьбы с огнем ребята рассказали, как Василий Игнатенко пробивал путь сержанту Владимиру Тишуре, задыхавшемуся от едкого дыма, как вынес старшего сержанта Николая Титенка без сознания и сержанта Николая Ващука. Сам получил серьезные ожоги и сильное облучение, но помогал сослуживцам спуститься с крыши.

Они из последних сил отбивали первый удар чернобыльской катастрофы. Благодаря их усилиям последствия того пожара не стали еще более масштабными. Огонь мог добраться до 3-го и 2-го блоков Чернобыльской АЭС.

Далее госпитализация, перелет в Москву, где за жизнь пожарных боролись лучшие специалисты. Первые часы ребята были на подъеме, шутили, играли в карты. Затем состояние ухудшалось.

Трудно передать словами состояние родных и близких, которые, понимая безнадежность ситуации, верили и надеялись до последнего. Особые испытания выпали на долю жен. Они всеми правдами и неправдами находили возможность повидаться с мужьями. Преодолевали всевозможные кордоны, открывали закрытые двери, чтобы хоть парой слов поддержать обреченных. В эти моменты они не задумывались об угрозе собственному здоровью.

Вслед за мужем в Москву отправилась и супруга Василия Игнатенко - Людмила. Они были женаты два года. Молодые были в приятном ожидании малыша.

Малышка родилась уже после смерти Василия. Она прожила всего несколько месяцев. Сказалось время, проведенное у постели облученного мужа. Но иначе преданная и любящая жена не могла. Ее сердце разрывалось на части.

Вместе с Людмилой ездил и отец Василия. В больничной палате растревоженный мужчина спрашивал сына: "Разве нельзя было поостеречься?" Василий дипломатично менял тему и заводил разговор о домашних делах. У него одно понимание: иначе нельзя было, не победили бы.

В московской больнице Василий переживал за своих друзей-пожарных. Расспрашивал медсестер о каждом. Те отвечали, что все нормально, - не хотели тревожить пациента. Ведь лейтенанта Виктора Николаевича Кибянко, с которым последними спустились с крыши реактора в ту трагическую ночь, уже не было в живых.

Василию требовалась пересадка спинного мозга. Донорами могли стать родные сестры. Лучше, по сведениям врачей, мог бы прижиться орган младшей, но брат отказался. Боялся навредить организму ребенка. Донором стала старшая сестра. Но ничего не помогло.

13 мая 1986 года Василий Игнатенко умер от полученного радиационного облучения в Москве. Его похоронили там же на Митинском кладбище.

Миссия одного человека

Горечь утраты не отпускает материнское сердце до сих пор. Татьяна Петровна живет в Березино, деликатно отказывается от интервью и хранит теплые воспоминания о сыне.

В одной из бесед с журналистами в прежние годы женщина рассказала, что однажды сын приходил к ней во сне. Хотел успокоить израненное сердце мамы: "Не плачь, мам. Нас будут помнить". Его слова стали пророческими.

Указом Президента Украины от 21 апреля 2006 года Василию Игнатенко присвоено звание "Герой Украины" за героический подвиг во имя жизни сегодняшних и будущих поколений, личное мужество, самопожертвование, проявленные при ликвидации аварии на ЧАЭС с вручением ордена "Золотая Звезда". Посмертно.

В свое время начальник Василия Игнатенко майор Телятников говорил: "Игнатенко В.И. при тушении пожара проявил лучшие человеческие качества, пожертвовал собой, показывая личный пример в выполнении сложной боевой задачи, предотвратив тем самым необходимость дальнейших жертв при тушении пожара. Я всегда считал и считаю, что его подвиг достоин высшей награды государства - Героя СССР".

Сегодня, как и много лет подряд, у монумента в Брагине пройдет митинг, посвященный годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.

БЕЛТА,

фото Брагинского исторического музея с картинной галереей.-0-