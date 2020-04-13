Ведущие педагоги Гродно подготовили для школьников более 60 видеоуроков

13 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 60 видеоуроков по основным предметам от ведущих педагогов города доступны для школьников и их родителей на портале "Образование в Гродно". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела образования Гродненского горисполкома Андрей Семанчик.

В видеоуроках рассматриваются основные темы начала четвертой четверти. В центре внимания такие предметы, как математика, химия, физика, история, русский и белорусский языки.

"Стараемся помочь всем параллелям, впрочем, основной акцент сделан на выпускные - девятые и одиннадцатые классы", - отметил Андрей Семанчик. Он подчеркнул: количество видеоуроков постоянно увеличивается. Только сегодня в обработке около 20 новых записей.

К проекту привлечены лучшие педагоги города. В том числе учителя, подготовившие победителей предметных олимпиад, либо те, кто сам становился лауреатом конкурсов. Важно, чтобы материал был подан не просто правильно, но и интересно.

"Мы видим, что такой формат способен заинтересовать и школьников, и их родителей. За неполную неделю образовательный портал собрал более 60 тыс. посетителей. Посмотреть урок можно из любой точки мира", - рассказал Андрей Семанчик.

Уделено внимание и досугу школьников. В видеоформате доступны мастер-классы по созданию поделок, брелоков, сувениров, в том числе на пасхальную тематику. Прорабатывается и возможность виртуальных туров по самым интересным музеям учреждений образования Гродно.

Портал продолжит работу и в будущем. Здесь также будет размещаться полезная информация, например, об олимпиадном движении. Предусмотрены и прямые трансляции важных городских мероприятий.-0-