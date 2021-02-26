Ведущий челюстно-лицевой хирург Беларуси провел в детской больнице Могилева обучающие операции

26 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Обучающие операции по коррекции врожденных аномалий лица и челюстно-лицевой области прошли на базе Могилевской областной детской больницы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный врач учреждения здравоохранения, член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Игорь Каско.

"Для проведения обучающих операций к нам приехал один из ведущих хирургов Беларуси в этой области - кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии Белорусской медицинской академии последипломного образования Дмитрий Гричанюк. Наши хирурги вместе с ним провели три операции - детки приехали из Гродненской и Минской областей, города Могилева. Еще более 10 детей со всей республики получили консультации", - рассказал Игорь Каско.

Игорь Каско. Фото из архива

По словам главного врача, такие совместные операции - важный и необходимый элемент развития хирургов и больницы в целом. "В нашей больнице есть все необходимое для оказания помощи пациентам с челюстно-лицевыми патологиями. Хирургам важно постоянно обучаться. Потому что в такой совместной работе они приобретают теоретические и практические знания, которые потом будут использовать для улучшения здоровья наших маленьких граждан. Вместе с врачами развивается и больница - потому что мы сможем внедрить новые виды необходимых операций в нашу ежедневную практику, - подчеркнул Игорь Каско. - Кроме этого, такие семинары помогают снизить нагрузку на учреждения здравоохранения столицы, потому что пациенты смогут получать высококвалифицированную помощь на месте".

Могилевская областная детская больница - многопрофильный детский стационар. Больница рассчитана на 610 коек. Здесь работают 14 специализированных отделений, филиал "Могилевский областной центр медицинской реабилитации детей-инвалидов и больных детей психоневрологического профиля" и консультативная поликлиника.-0-