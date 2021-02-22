Вековая дубрава взята под охрану в Стародорожском районе

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Статус ботанического памятника природы местного значения присвоен вековой дубраве в районе деревни Буда. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал главный лесничий ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" Сергей Артемчик.

"В районе есть уникальные места, которые представляют экологическую, научную и культурную ценность. Стараемся брать такие объекты под особое внимание, чтобы обезопасить их от негативного человеческого воздействия, а также для включения их в туристические и образовательные маршруты, - рассказал Сергей Артемчик. - Совсем недавно статус ботанического памятника природы местного значения был присвоен дубраве возле деревни Буда, где произрастает 37 деревьев, возраст которых колеблется от 130 до 205 лет".

По словам лесничего, в районе также есть геологический памятник природы, который находится под охраной государства. Это "Камень-валун", который принесло из Скандинавии днепровским ледниковым покровом около 170 тыс. лет назад.-0-