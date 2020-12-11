Векторы инновационного развития обсудят на международной конференции в Барановичах

11 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском государственном университете сегодня пройдет I Международная научно-практическая конференция "Векторы инновационного развития", сообщил корреспонденту БЕЛТА проректор по научной работе БарГУ, кандидат экономических наук, доцент Владимир Климук.

Соорганизаторами мероприятия выступили иностранные вузы-партнеры БарГУ из Ростова, Вологды, Тулы, Самары, Екатеринбурга, Пловдива, Ровно, Елгавы, Ульяновска, китайской провинции Шэньси. В каждом университете будут работать онлайн-площадки. Всего же в конференции участвуют представители около 30 вузов из России, Болгарии, Украины, Латвии, Китая, Замбии, Индии.

"Вместе с зарубежными коллегами мы организуем комплексную научно-образовательную политематическую платформу. Сейчас мир двигают инновации - в экономике, обществе. Именно ноу-хау, оригинальный продукт лежат в основе конкурентоспособности организации, региона, страны. А университет является своего рода генератором новаций. Поэтому с помощью наших партнеров мы реализуем кооперацию ресурсов, чтобы обеспечить динамику научно-образовательного сектора", - пояснил идею мероприятия проректор.

При том что конференция носит классический характер (запланированы пленарное и тематические секционные заседания), она пройдет в интерактивном формате. В программе - мастер-классы, воркшопы, тренинговые площадки, вебинары, открытые лекции. Во время конференции БарГУ подпишет соглашения о сотрудничестве с новыми университетами.

Планируется, что международная научно-практическая конференция станет традиционной. Сейчас Барановичский госуниверситет вместе с партнерами работают над дорожными картами международного сотрудничества на будущий год.-0-