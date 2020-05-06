Велодорожки в Щучине и ремонт моста в Гродно: Владимир Кравцов провел прямую линию

6 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вопросы благоустройства населенных пунктов были среди основных тем обращений на прямую телефонную линию, которую сегодня провел председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе по работе с обращениями граждан и юридических лиц Гродненского облисполкома.

Всего на прямую линию поступило 8 звонков. Темы были различными: от обращений личного характера до предложений общественного значения.

"Таким, в частности, было обращение жителей Щучина. Они просили содействия в обустройстве велодорожки на выезде из города в районе автопарка. Многие жители пользуются велосипедами в повседневной жизни, например, в поездках на работу", - отметили в облисполкоме. Щучинскому райисполкому дано поручение изучить ситуацию.

Обратился на прямую линию и житель Гродно. Мужчина часто ходит пешком по Румлевскому мосту через Неман. Он считает, что ограждения на мосту слишком низкие. Профильные службы города выедут на место и изучат ситуацию.

На контроль возьмут ситуацию, в которой оказалась жительница горпоселка Радунь в Вороновском районе. Женщина-инвалид попросила содействия в восстановлении разрушенного сарая, поскольку своими силами она справиться не может.

По остальным вопросам, касавшимся личных дел, также даны соответствующие поручения, их выполнение взято на контроль.-0-