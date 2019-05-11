Велокарнавал пройдет 12 мая в Могилеве

11 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Спортивно-массовое мероприятие "Могилевский велокарнавал 2019 Вел!Бел!Май", посвященное Дню семьи, пройдет 12 мая в Могилеве. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе спорта и туризма горисполкома.

Стартует массовый заезд в 11.00 с площади Ленина и дальше двинется по маршруту: проспект Мира - улица Якубовского - Загородное шоссе - Минское шоссе - парковочная площадка в районе торгового центра "Парк Сити".

В колонне, которая будет двигаться в сопровождении машин ГАИ, можно будет ехать на велосипеде, роликах, самокате, скейте. Тем, кто не участвует в карнавале, организаторы предлагают прийти и поприветствовать велосипедистов вдоль пути следования.

После финиша состоится концерт, будут организованы конкурсы на лучшие индивидуальный, семейный, детский, белорусский и групповой костюмы. Победителям вручат памятные призы и сувениры.

Организатором мероприятия выступает отдел спорта и туризма горисполкома совместно с социально-культурным учреждением "Центр инициатив" при поддержке велолюбителей областного центра.-0-