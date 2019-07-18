Велоквест ко Дню пожарной службы проведут в Бресте

18 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 21 июля организуют велосипедную квест-игру. Она будет посвящена Дню пожарной службы и тысячелетию города, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.

Квест будет состоять из 12 уровней. Участникам предстоит преодолеть 32 км и посетить объекты, которые имеют отношение к истории Бреста и людям, защищавшим его от огненной стихии. Организаторы предложат отыскать тайники, шифры, коды, пароли, разгадать кроссворды и другие загадки. Стартует игра с территории пожарного аварийно-спасательного отряда областного управления МЧС (ул. Лейтенанта Рябцева, 54) в 11.00.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться. Заявку можно отправить по электронной почте на адрес propaganda.brest@mail.ru с пометкой "велоквест". Состав команды - не более пяти человек старше 14 лет. Каждый участник должен иметь велосипед, зажигалку либо спички. Победителей квеста ожидает награда. Без призов не останутся и те, кто пройдет до конца все испытания.

"Во-первых, велоквест направлен на поддержание здорового образа жизни, за что МЧС всегда ратует. Во-вторых, такой досуг - хорошая разминка для мозгов. Третий, наверное, самый важный, момент - у участников будет возможность показать свои знания об истории города и пожарной службы, узнать что-то новое", - отметил Сергей Машнов.

День пожарной службы отмечают в Беларуси 25 июля. В Пинске 21 июля в городском парке организуют выставку пожарной аварийно-спасательной техники, показательные выступления работников МЧС, тематические конкурсы, викторины, концерт. В Барановичах и Бресте аналогичные мероприятия состоятся непосредственно в день профессионального праздника, запланированы торжественные шествия. Для брестских спасателей одним из подарков к 166-летию пожарной службы станет открытие новой пожарной аварийно-спасательной части, церемония запланирована на 27 июля.-0-