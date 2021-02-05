Велопарковки с солнечными панелями установят в Полоцке по проекту "Зеленые города"

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект ГЭФ-ПРООН-Минприроды "Зеленые города" продолжает мероприятия по развитию устойчивой городской мобильности: в придачу к уже установленным 25 традиционным велопарковкам в Полоцке впервые появятся 5 велопарковок, оснащенных солнечными панелями. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил специалист по коммуникациям проекта Руслан Хилькевич.

Велопарковки с солнечными панелями установят на смотровой площадке в районе Софийского собора по ул. Нижне-Покровской, возле памятника Всеслава Чародея на пересечении улиц Октябрьской и Евфросинии Полоцкой; в сквере напротив здания "Белгосстрах" в районе пушек, в сквере по пр. Ф.Скорины в районе часовни погибшим в Афганской войне; возле спортивного клуба "Феникс" по ул.Богдановича, 3. Процесс установки займет около месяца, крайний срок - 15 марта.

"Специалисты по современному городскому развитию все чаще обращаются к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Примерами, образцами для подражания становятся города, которые ищут недорогие, экологичные и надежные источники энергии, выбирают путь умного и зеленого развития. Полоцк в их числе. Здесь рассматривают ВИЭ как неотъемлемую часть городских стратегий", - отметил Руслан Хилькевич.

Солнечная панель - это бесплатный и неистощимый источник энергии, а также отсутствие экологического вреда для окружающей среды. Благодаря их использованию на новых велопарковках можно будет зарядить мобильный телефон, планшет, портативный компьютер. Конструкция такой велопарковки имеет лаконичный, стильный внешний вид. Они органично впишутся в городскую среду.

На сегодняшний день общая протяженность велодорожек в Полоцке составляет 15 км, из которых 6,5 км построено по проекту "Зеленые города".

Проект финансируется Глобальным экономическим фондом и исполняется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Цель - более широкое развитие планов зеленого градостроительства и реализация пилотных инициатив, связанных с повышением энергоэффективности и устойчивым транспортом в малых и средних городах Беларуси.-0-