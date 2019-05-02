Велопраздник собрал более 200 юных атлетов из Беларуси, России и Китая

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный бего- и велосипедный праздник в Минске собрал более 200 юных атлетов из регионов Беларуси, России и Китая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в благотворительном фонде помощи "Белый Аист".
В соревнованиях "БегоВелоКомпот" в парке развлечений на улице Орловской приняли участие ребята от 1 до 7 лет из Минска, Молодечно, Светлогорска, Смолевичей, Фаниполя, Вилейки, Новогрудка, а также Санкт-Петербурга, Коломны, Тулы, Петрозаводска и Москвы.
Поддержать юных спортсменов пришла восьмикратная чемпионка мира по велоспорту Наталья Цилинская. По ее мнению, такие состязания помогают выявлять наиболее талантливых ребят и прививать им любовь к спорту.
Во время турнира была организована интерактивная площадка для взрослых и детей, на которой юные спортсмены и любители активного образа жизни продемонстрировали свои возможности в умении кататься на велосипедах, приняли участие в конкурсах и розыгрышах вместе со своими родителями, в бесплатной дегустации полезных продуктов. Как отметили организаторы, подобные спортивные мероприятия - отличное средство двигательных навыков у детей в раннем возрасте и благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и вестибулярный аппарат детей.
Акция была приурочена к международной Минской велосипедной неделе ("Кубок Минска", "Гран-при Минска", "Веломисс-2019", Viva Rovar). Собранные средства пойдут на помощь детям благотворительного фонда "Белый Аист", который вместе с беговелоклубом Sportkids.by выступили организатором турнира. Спортивный велопраздник прошел в Минске уже шестой год подряд, проводится ежеквартально и приурочен к знаковым датам в Беларуси.-0-
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