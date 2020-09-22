22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велопробег и акция "На работу на велосипеде" пройдут в Минске в День без автомобиля, сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Велопробег стартует сегодня в 8.00. Участники будут двигаться от пр.Дзержинского, 131 до Национальной библиотеки. Планируется, что в велопробеге примут участие заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Минского городского Совета депутатов, администраций районов Минска, руководители организаций и предприятий столицы.

Кроме того, сегодня состоится традиционная акция "На работу на велосипеде". "Утром 22 сентября людям, которые выбрали для поездок на работу или учебу велосипед, а также другие экологичные виды транспорта (моноколесо, сегвей, ролики, скейт, самокат), будут дарить фрукты. Волонтеры будут ждать участников акции в шести точках столицы", - рассказали в комитете. Угощение за выбор экологичного транспорта можно будет получить с 7.00 до 10.00 около стелы "Минск - город-герой" (пересечение проспектов Машерова и Победителей), около входа в Ботанический сад (пр.Независимости), напротив дома по адресу пр.Пушкина, 85, около Белорусского государственного академического музыкального театра, напротив универмага "Беларусь" и возле "Минск-Арены".

В комитете также напомнили, что владельцам автотранспортных средств сегодня будет предоставлено право бесплатного проезда в общественном наземном транспорте и метрополитене Минска при предъявлении ими водительского удостоверения и технического паспорта на авто. Этим правом автомобилисты могут воспользоваться на основании решения Минского городского Совета депутатов №226 от 29 июля 2020 года в связи с проведением в столице Европейской недели мобильности и городской экологической акции "День без автомобиля".-0-