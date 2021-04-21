Велопробег ко Дню Победы организуют в Беловежской пуще

21 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке "Беловежская пуща" 10 мая планируют провести велопробег "Дорога памяти", сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт нацпарка.
Участникам предложат у памятника павшим воинам почтить минутой молчания память защитников Отечества. Затем начнется велопробег, который пройдет по экологическому маршруту (13 км) с интерактивом и полосой препятствий. На "Царской поляне" запланирован привал. Там любители активного отдыха смогут подкрепиться кашей, шашлыками, блинами с начинками, чаем на травах. Будут организованы разнообразные конкурсы и спортивные состязания. В программе указана стрельба из пневматического оружия, гольф, боулинг, крафтовые игры.
Организаторы подчеркнули, что 9 Мая - большой праздник для всей страны. "В этот день мы чтим героев, которые отдали свою жизнь за каждого из нас. Празднуем Великую Победу, благодаря за независимую мирную жизнь, которую смогли отстоять наши бабушки и дедушки", - сказали в нацпарке.
Участвовать в пробеге можно на своем велосипеде или взять в пункте проката Беловежской пущи.-0-