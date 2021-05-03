Велопробег по местам памяти в Молодечненском районе соберет около 120 участников

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 120 человек примут участие в велопробеге по памятным местам Молодечненского района 7 мая в преддверии Дня Победы. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Молодечненского райисполкома Ольга Клепакова.

"Масштабный велопробег памяти павших в Великой Отечественной войне героев инициирует "Минскоблгаз", который определил маршрут по историческим местам нашего района. Стартует колонна из поселка Чисть, следует до деревни Граничи и далее едет в поселок Радошковичи, возле которого во время Великой Отечественной войны совершили свои огненные тараны капитаны Александр Маслов, Николай Гастелло и старший лейтенант Исаак Пресайзен. Здесь пройдет митинг-реквием, участникам велопробега расскажут о героях и их подвигах, после чего состоится возложение цветов к памятникам", - рассказала Ольга Клепакова.

Финишной точкой маршрута станет база отдыха "Удранка", где для участников мероприятия организуют концерт с флешмобом, оборудуют фотозоны и игровые площадки.

Как отметила начальник отдела идеологической работы, в преддверии Дня Победы в Молодечненском районе также пройдет автопробег "Женщины помнят", который организует Белорусский союз женщин. Участницы проедут по маршруту Лебедево - Городилово - Полочаны - Хожово - Великие Кошевники - Радошковичи - Красное - Молодечно, чтобы почтить память героев войны и возложить цветы к мемориалам.-0-