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01 июля 2020, 07:39

Велопробегом отметят в Бресте День вышиванки

Фото из архива
Фото из архива

1 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 1 июля в честь Дня вышиванки организуют областной праздник "Беларусь - крынiца натхнення", сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

Центром притяжения в этот день станет набережная Мухавца. Интерактивные и развлекательные площадки там заработают в 17.00. В частности, брестчанам предложат на велосипедах и электросамокатах проехать по улицам родного города в вышиванках. Стартует пробег на пересечении ул.Набережная Франциска Скорины и ул.Советской. Маршрут проляжет по ул.Наганова, ул.Мицкевича, бульвару Космонавтов к памятнику Брестской Библии, а оттуда обратно к точке отправления.

Позже на набережной наградят победителей регионального этапа конкурса "Сэлфi&фота з вышыванкай". Жители области прислали организаторам более 100 работ для шести номинаций. Жюри выбрали 18 лучших снимков, которые будут представлены на тематической фотовыставке.

Перед гостями праздника выступят молодые таланты Бреста. Будут работать интерактивные площадки. Например, можно будет поиграть в настольные игры, изготовленные из дерева местными ремесленниками. Брестская художница Надежда Вусик проведет мастер-класс по росписи одежды. Также будет работать развлекательная площадка для детей.

Организаторы праздника вышиванки - брестские областной и городской исполкомы, Белорусский республиканский союз молодежи.-0-

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