Велосезон в Бобруйске откроют массовым заездом

23 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Официальное открытие велосезона в Бобруйске состоится 1 мая, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела спорта и туризма Бобруйского горисполкома Михаил Свистунов.

В городе на Березине пройдет массовый велопробег, участие в котором смогут принять все желающие. Мероприятие стартует в 11.00 возле мемориала "Вечный огонь". Затем участники проследуют по улицам Минской и Карбышева к "Бобруйск-Арене".

Финалом станет масштабный спортивно-культурный праздник, который развернется на территории возле ледовой арены и Бобруйской крепости. Здесь будут работать площадки по волейболу, мини-футболу, теннису, состоятся заезды картингистов и запуск воздушных змеев. Настроение будут поддерживать выступления творческих коллективов. Также запланирована работа выездной торговли. Велолюбителей ждет и специальный квест, множество конкурсов. Так, лучших выберут в фигурном вождении, преодолении препятствий, сборке и разборке колеса и т.д. Победители получат памятные призы и сувениры.

"В таком широком формате в городе на Березине мероприятие пройдет впервые. Мы надеемся, что оно привлечет внимание тысяч горожан, настроит их на спортивный лад и активный образ жизни, а участники получат положительный заряд энергии и хорошего настроения", - отметил Михаил Свистунов.-0-