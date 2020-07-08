Велошеринг запустили в Барановичах

8 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах сегодня заработала система проката прогулочных велосипедов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

"Считаю, что получился хороший подарок жителям Барановичей ко Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Это говорит о том, что инвестор оценил работу местных властей по совершенствованию велоинфраструктуры. Только за последние три года у нас построено около 20 км велодорожек, - отметил председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский. - Проект полезен для городской мобильности, поддержания здорового образа жизни, повышения туристической привлекательности".

За реализацию велошеринга в Барановичах взялся пинский предприниматель Геннадий Суховерхий. Весной он запустил такой же проект в родном городе. На первых порах по улицам Барановичей будут колесить 50 шеринговых велосипедов. Их сегодня презентовали у кинотеатра "Октябрь". Оттуда байки разъехались в разные точки. В честь Дня освобождения города жители смогут до 19.00 прокатиться на велосипедах бесплатно.

Ожидается, что до конца июля будут поставлены еще 50 антивандальных велосипедов для краткосрочных прогулок. В перспективе в городе могут появиться и шеринговые электросамокаты.

Чтобы воспользоваться системой проката, нужно скачать мобильное приложение Kolobike и привязать к нему свою банковскую карту. Для разблокировки замка велосипеда необходимо отсканировать размещенный на нем специальный код. В конце пути байк можно оставить в любом видном месте. Главное, чтобы припаркованные велосипеды не мешали другим, в первую очередь пешеходам, транспорту и коммунальным службам.-0-