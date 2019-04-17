Велосипедную неделю проведут в Минске 11-19 мая

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в Беларуси пройдет велосипедная неделя, которая объединит самые значимые мероприятия велодвижения страны, сообщили БЕЛТА организаторы.

Стартует неделя международными соревнованиями по велосипедному спорту на шоссе Europe Tour UCI "Кубок Минска" (11 мая) и "Гран-при Минска" (12 мая). Соревнования, в которых за победу сразятся более 150 спортсменов из 15 стран, станут тестированием велопрограммы II Европейских игр, а трасса будет пролегать по маршруту предстоящей на играх групповой гонки.

Стартово-финишная зона "Гран-при Минска" расположится на Октябрьской площади перед Дворцом Республики, где развернется большая развлекательная зона. Посетителям предложат поучаствовать во множестве интересных активностей, насладиться выступлением артистов и поболеть за конкурсанток "Веломисс-2019".

С 16 по 19 мая горячие эмоции и адреналин заполнят велодром "Минск-арены", где пройдут международные соревнования на треке "Гран-при Минска" с участием более 200 велогонщиков.

В этом году пятилетие отметит полюбившийся минчанам велокарнавал "Viva Ровар!". Он состоится 18 мая: колонна ярких велосипедистов в оригинальных образах стартует у стелы "Минск - город-герой". А главная площадка феста расположится в парке Победы - здесь выступит группа "Рондо" во главе с рок-певцом, музыкантом и автором песен Александром Ивановым.

Организаторами мероприятий выступают Белорусская федерация велосипедного спорта, велосипедный клуб "Минск", Министерство спорта и туризма Беларуси, Минский городской и областной исполкомы, Президентский спортивный клуб, Минское велосипедное общество.-0-