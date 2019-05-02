"Велосипедную весну" встретят в Могилеве 5 мая

2 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Велосипедный сезон в Могилеве откроют 5 мая спортивно-массовым мероприятием "Велосипедная весна Могилев - 2019", сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

Массовый весенний заезд стартует в 11.00 с площади Ленина. Велолюбители проследуют по маршруту проспект Мира - улица Королева - проспект Димитрова - проспект Витебский - деревня Константиновка. В конечном пункте участников ждет программа с подвижными играми и конкурсами. Здесь же будет организован пункт питания, а также медобслуживания.

На церемонии закрытия спортивного праздника победителей состязаний наградят памятными призами. Организаторы ожидают, что в данном мероприятии, как и в прошлом году, примут участие около тысячи велосипедистов.

Еще одним крупным велособытием в Могилеве станет велокарнавал, который пройдет 12 мая.-0-