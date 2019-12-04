Велотропу обустраивают вдоль реки Мухавец в Бресте

4 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте вдоль реки Мухавец обустраивают экологическую велотропу, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором спорта и туризма горисполкома Олеся Округ.

Велодорожку создают по инициативе местного велосипедного сообщества в партнерстве с горисполкомом. Территория преобразится благодаря проекту "Городское велодвижение в Беларуси", который финансируется Европейским союзом. "Брестчане на протяжении многих лет хотели сделать экотропу вдоль Мухавца, чтобы там не ездили автомобили, можно было безопасно прогуляться пешком и покататься на велосипеде. Поэтому первым шагом стала установка шлагбаумов", - рассказала Олеся Округ.

По проекту установлены три стоянки для велосипедов. Необходимо выполнить грейдирование дороги, подсыпать и усилить отдельные участки, удалить лишнюю растительность. В том числе планируется оборудовать три парковки для автомобилей. Все работы намечено завершить до 14 декабря. Брестчан приглашают помочь в благоустройстве этой территории. Желающих присоединиться к акции ждут 7 декабря в 12.00 на бульваре Шевченко возле моста через Мухавец.

Длина обустраиваемой велодорожки - 5,5 км. Она начинается у подвесного моста в Брестской крепости и тянется до улицы Краснознаменной. Тропа пролегает в живописном месте: с одной стороны от нее - река Мухавец, с другой - урочища Ракитово и Соя с озерами.

По проекту "Городское велодвижение в Беларуси" было получено 90 заявок, отобрано 24 от государственных и некоммерческих организаций. Эти предложения направлены на улучшение велосипедной инфраструктуры и условий развития велодвижения в регионах.-0-