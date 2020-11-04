ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 4 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:45 В Беларуси выздоровел и выписан 88 701 пациент с COVID-19 Общество
13:44 Велотурниры, марафоны и масштабные пробеги планируют провести в Гомельской области в 2021 году Регионы
13:37 Жителя Березы придавил упавший с домкрата автомобиль Происшествия
13:37 В Польше впервые зафиксировано более 24 тыс. зараженных COVID-19 за сутки В мире
13:33 Потребители должны видеть, что за продукт они приобретают - Русый Общество
13:32 Узнать кадры, помочь в консолидации усилий - Караев о первых шагах в новой должности Регионы
13:19 Доллар и евро на торгах 4 ноября подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:19 Более 170 волонтеров БОКК помогают пожилым с доставкой продуктов, лекарств в Гомельской области Регионы
13:18 Взаимодействие Беларуси с ВОИС в последние годы активизировалось Политика
13:14 В Толочине задержана группа подростков, подозреваемых в кражах из магазинов Происшествия
13:04 В Борисовском районе милиционеры помогли пенсионерке найти пропавшие деньги Происшествия
13:03 У жителя Молодечненского района изъяли 1 т самогона Происшествия
13:01 Головченко: "Могилевлифтмаш" - пример грамотных вложений и эффективного менеджмента Регионы
13:00 В Японии возобновилась работа круизных лайнеров В мире
12:53 В Гродно задержали педофила Регионы
12:52 Суд Воложинского района приговорил мужчину к 15 годам колонии за убийство жены Происшествия
12:39 Теракты во Франции и Австрии не заставят ЕС отказаться от своих ценностей - Совет Европы В мире
12:39 Система прослеживаемости сельхозживотных и продуктов будет усовершенствована в Беларуси Общество
12:32 Гончаренко признан лучшим тренером октября в чемпионате России Спорт
12:30 Детские сады закрывают в Тбилиси из-за ухудшения эпидситуации В мире
12:09 Новые сервисы и проекты для помощи людям внедрит Гомельская организация БОКК Регионы
12:02 Полиция разогнала демонстрантов, перекрывших железнодорожные пути в Лос-Анджелесе В мире
11:59 В Ляховичах в реке утонула молодая женщина Происшествия
11:55 ФОТОФАКТ: Сбор чая на юго-востоке Китая Калейдоскоп
11:48 В Бресте оборудуют еще одну воркаут-площадку Регионы
11:47 Забег в лабиринте проведут 8 ноября на стадионе "Динамо" Регионы
11:40 В Минске завершено расследование уголовного дела об избиении пенсионера Происшествия
11:33 В Гомеле предприниматель сорвал государственный флаг и выбросил в урну Происшествия
11:31 Парламент Кыргызстана избрал нового спикера В мире
11:30 До +10°С ожидается в Беларуси 5 ноября Общество
Все новости
Все новости
Регионы
04 ноября 2020, 13:44

Велотурниры, марафоны и масштабные пробеги планируют провести в Гомельской области в 2021 году

4 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вопросы развития велосипедной инфраструктуры, проведения масштабных велопробегов и турниров обсуждались сегодня во время личного приема граждан, который провел председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель ООО "ВелоГомель" Валентина Познякова пришла к губернатору с предложениями по улучшению велоинфраструктуры областного центра. "Знаю о проекте мемориала партизанскому движению, очень хотелось бы, чтобы при его реализации были учтены и интересы велосипедистов. К примеру, была велодорожка, организованы пункты отдыха, проката велосипедов. Всегда готовы присоединиться к любым проектам в области", - сказала девушка.

Губернатор рассказал, что необходимый минимум для удобства и комфорта велосипедистов на этой территории будет выполнен. Дорожка будет в естественном исполнении - из мелкого гравия, примерно как в Несвиже. Планируется и пункт проката.

Ситуация с пандемией и ввод ограничений на въезд в разные страны доказали, насколько интересны и актуальны для белорусов веломаршруты и экотропы, подчеркнула Валентина Познякова. Она предложила варианты для новых веломаршрутов, а также создание при возведении новых микрорайонов велогаражей. Готов "ВелоГомель" по окончании общественной кампании "Стоп, бордюр" предоставить властям карту уличной сети, где необходимо занизить бордюрный камень.

Геннадий Соловей заверил, что областные власти готовы поддержать полезные проекты по популяризации здорового образа жизни. В процессе беседы возникла идея велотурнира на призы Гомельской области. "Подумаем, как в 2021 году его организовать. В следующем году готовим и большой проект с областной организацией БРСМ - масштабный велопробег по местам боевой славы. Он объединит взрослых и маленьких, спортсменов и любителей. Все желающие любого возраста, физических способностей смогут присоединиться к этому проекту, посвященному 3 июля", - подчеркнул председатель облисполкома. Поддержал губернатор и проект классического веломарафона в Гомеле по аналогии со столичным "Viva Ровар".

Анонсировал глава региона еще один масштабный проект совместно с Министерством лесного хозяйства - создание парка диких животных. Здесь, подчеркнул он, также будет продумана велоинфраструктура.

Виктор Чеглов и Владимир Лаптев попросили уделить внимание деятельности ГСПК №4 в Железнодорожном районе Гомеля. По словам заявителей, здесь масса нарушений: от избрания на должность председателя до утверждения штатного расписания и распределения средств. На обращения членов гаражного кооператива зачастую из отдельных инстанций приходят ответы не по существу. "Это подтверждают и документы из КГК, где пришли к такому же выводу", - сказали обратившиеся.

"Мы вас услышали. Это уже не первый вопрос по гаражным кооперативам, будем разбираться", - сказал губернатор. Изучением правовой стороны поднятых гомельчанами вопросов займется управление юстиции облисполкома. Законность финансовой деятельности кооператива также не останется без внимания.

Остро для предприятия "Рубин" Белорусского общества инвалидов стоит тема загруженности участка по переработке древесины. Всего на производстве работают 118 человек, более половины из которых - инвалиды. До конца текущего года участок обеспечен сырьем, а с 1 января 2021-го вопрос с ресурсной базой открыт. Представители предприятия просили найти резервы для предоставления квот на древесину вне биржевых торгов, а также проработать тему по условиям закупки сырья отработанных медпрепаратов для участка переработки пластмассы. "Изучим вашу тему в рамках правового поля", - ответил Геннадий Соловей.

Всего на приеме губернатора озвучено около десятка вопросов. Они касались экологии водоемов, благоустройства дворовых территорий, земельных споров, оплаты коммунальных услуг. Накануне были решены вопросы еще трех жителей региона. Так, гомельчанка была не согласна с изъятием земельного участка, предоставленного ей для огородничества в январе. Перспективы электирификации по ул.Новой в деревне Золотой Рог разъяснены местной жительнице. Сироту из Ветки волновала тема выделения собственного жилья.

По всем озвученным вопросам даны поручения, их изучением займутся специалисты профильных служб и ведомств. До выполнения они останутся на контроле губернатора.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
велосипед Гомельская область Соловей
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Юрий Караев. Фото из архива Узнать кадры, помочь в консолидации усилий - Караев о первых шагах в новой должности
Фото из архива Более 170 волонтеров БОКК помогают пожилым с доставкой продуктов, лекарств в Гомельской области
Роман Головченко Головченко: "Могилевлифтмаш" - пример грамотных вложений и эффективного менеджмента
Фото из архива В Гродно задержали педофила
Фото из архива Новые сервисы и проекты для помощи людям внедрит Гомельская организация БОКК
Фото из архива В Бресте оборудуют еще одну воркаут-площадку
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: мы решительно защищаем интересы большинства граждан, проголосовавших за единую Беларусь
Головченко: "Могилевлифтмаш" - пример грамотных вложений и эффективного менеджмента
В Беларуси расширяются возможности использования электронных денег
В Minsk World – новогодние скидки для всех! А еще рассрочка на 100 месяцев и кредит от 4,99% годовых!
Топ-новости
Новые строительные нормы по защите от шума приняты в Беларуси
Узнать кадры, помочь в консолидации усилий - Караев о первых шагах в новой должности
БМЗ увеличил экспорт катанки в страны ЕС более чем на 20%
В новой рубрике на сайте Минздрава эксперты дали рекомендации по ведению пациентов с COVID-19
В Беларуси выздоровел и выписан 88 701 пациент с COVID-19
Потребители должны видеть, что за продукт они приобретают - Русый
МНС собирает предложения по улучшению электронных сервисов
Витебское предприятие в месяц выпускает около 10 тыс. защитных костюмов для медиков
Соцслужба выполнила с весны почти 31,5 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств на дом
Система прослеживаемости сельхозживотных и продуктов будет усовершенствована в Беларуси
Минздрав рассказал о подготовке областей ко второй волне коронавируса
Первый энергоблок БелАЭС включен в объединенную энергосистему страны
Финальный вариант выступления Арины Пехтеревой на детском "Евровидении" записали в студии "600 метров"
Республиканский тур бизнес-игры "Начинающий фермер" пройдет 6 ноября в онлайн-формате
Беларусь и ЮНИСЕФ едины в вопросах детства и образования - Карпенко
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.