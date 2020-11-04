Велотурниры, марафоны и масштабные пробеги планируют провести в Гомельской области в 2021 году

4 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вопросы развития велосипедной инфраструктуры, проведения масштабных велопробегов и турниров обсуждались сегодня во время личного приема граждан, который провел председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель ООО "ВелоГомель" Валентина Познякова пришла к губернатору с предложениями по улучшению велоинфраструктуры областного центра. "Знаю о проекте мемориала партизанскому движению, очень хотелось бы, чтобы при его реализации были учтены и интересы велосипедистов. К примеру, была велодорожка, организованы пункты отдыха, проката велосипедов. Всегда готовы присоединиться к любым проектам в области", - сказала девушка.

Губернатор рассказал, что необходимый минимум для удобства и комфорта велосипедистов на этой территории будет выполнен. Дорожка будет в естественном исполнении - из мелкого гравия, примерно как в Несвиже. Планируется и пункт проката.

Ситуация с пандемией и ввод ограничений на въезд в разные страны доказали, насколько интересны и актуальны для белорусов веломаршруты и экотропы, подчеркнула Валентина Познякова. Она предложила варианты для новых веломаршрутов, а также создание при возведении новых микрорайонов велогаражей. Готов "ВелоГомель" по окончании общественной кампании "Стоп, бордюр" предоставить властям карту уличной сети, где необходимо занизить бордюрный камень.

Геннадий Соловей заверил, что областные власти готовы поддержать полезные проекты по популяризации здорового образа жизни. В процессе беседы возникла идея велотурнира на призы Гомельской области. "Подумаем, как в 2021 году его организовать. В следующем году готовим и большой проект с областной организацией БРСМ - масштабный велопробег по местам боевой славы. Он объединит взрослых и маленьких, спортсменов и любителей. Все желающие любого возраста, физических способностей смогут присоединиться к этому проекту, посвященному 3 июля", - подчеркнул председатель облисполкома. Поддержал губернатор и проект классического веломарафона в Гомеле по аналогии со столичным "Viva Ровар".

Анонсировал глава региона еще один масштабный проект совместно с Министерством лесного хозяйства - создание парка диких животных. Здесь, подчеркнул он, также будет продумана велоинфраструктура.

Виктор Чеглов и Владимир Лаптев попросили уделить внимание деятельности ГСПК №4 в Железнодорожном районе Гомеля. По словам заявителей, здесь масса нарушений: от избрания на должность председателя до утверждения штатного расписания и распределения средств. На обращения членов гаражного кооператива зачастую из отдельных инстанций приходят ответы не по существу. "Это подтверждают и документы из КГК, где пришли к такому же выводу", - сказали обратившиеся.

"Мы вас услышали. Это уже не первый вопрос по гаражным кооперативам, будем разбираться", - сказал губернатор. Изучением правовой стороны поднятых гомельчанами вопросов займется управление юстиции облисполкома. Законность финансовой деятельности кооператива также не останется без внимания.

Остро для предприятия "Рубин" Белорусского общества инвалидов стоит тема загруженности участка по переработке древесины. Всего на производстве работают 118 человек, более половины из которых - инвалиды. До конца текущего года участок обеспечен сырьем, а с 1 января 2021-го вопрос с ресурсной базой открыт. Представители предприятия просили найти резервы для предоставления квот на древесину вне биржевых торгов, а также проработать тему по условиям закупки сырья отработанных медпрепаратов для участка переработки пластмассы. "Изучим вашу тему в рамках правового поля", - ответил Геннадий Соловей.

Всего на приеме губернатора озвучено около десятка вопросов. Они касались экологии водоемов, благоустройства дворовых территорий, земельных споров, оплаты коммунальных услуг. Накануне были решены вопросы еще трех жителей региона. Так, гомельчанка была не согласна с изъятием земельного участка, предоставленного ей для огородничества в январе. Перспективы электирификации по ул.Новой в деревне Золотой Рог разъяснены местной жительнице. Сироту из Ветки волновала тема выделения собственного жилья.

По всем озвученным вопросам даны поручения, их изучением займутся специалисты профильных служб и ведомств. До выполнения они останутся на контроле губернатора.-0-