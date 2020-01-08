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08 января 2020, 13:17

Верность принципам и труд помогают преодолевать все невзгоды: в Гомеле чествовали 100-летнего юбиляра

8 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Верность своим принципам и труд помогают преодолевать все жизненные невзгоды. Таким мнением поделился с журналистами участник Великой Отечественной войны Григорий Сераков, принимавший сегодня поздравления с 100-летием, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам ветерана, прошедшего непростой жизненный путь, никакого секрета долголетия нет. "Просто делал все, что мог. Ответственно и старательно. Встретил свою половинку в родном крае - деревне Драгунск Рогачевского района, где вместе работали и воспитывали четырех детей. Сейчас отметил 100 лет - наверное, судьба моя такая", - поделился Григорий Сераков, подчеркнув, что всегда был верен себе и своим принципам, работал на совесть. Это и помогало в жизни.

О родном селе, которое в народе с любовью называли белорусским Китаем за огромное количество детей, и проведенном там времени юбиляр вспоминал с теплотой. Скромно умалчивал о военных лихолетьях. Весть о войне встретил в литовском Каунасе, где был ранен, Победу встретил в Германии. Гораздо красноречивее - пестреющие на груди награды, среди которых Орден Отечественной войны.

В послевоенное время вернулся в родной Драгунск, был занят в аграрном секторе. Трудовая биография ветерана насчитывает без малого 57 лет, значительную часть из которых работал в колхозе "12 лет Октября".

Восемь лет Григорий Сераков живет в Гомеле у сына Владимира. В уютном доме чувствует себя хорошо. В свои 100 он радушно встречает гостей, с готовностью и гордостью рассказывает о своей большой семье, вспоминает некоторые этапы фронтовых дорог.

Юбилей 7 января Григорий Яковлевич отметил в кругу семьи в Гомеле, но поздравления принимал из разных точек бывшего Советского Союза, где обосновались родственники.

Сегодня поздравить юбиляра пришли представители администрации Железнодорожного района Гомеля, районных организаций "Белая Русь", совета ветеранов, профсоюзов, предприятия "Ратон", которое на правах подшефной организации оказывает помощь ветерану.

Заместитель главы администрации Железнодорожного района Гомеля Надежда Куницкая поблагодарила Григория Серакова за вклад в Победу, пожелала долгого жизненного пути и крепкого здоровья.

Представитель районной организации "Белая Русь" Ирина Казимирова поблагодарила семью юбиляра за заботу и уход, которыми они окружают ветерана. "Ваше главное богатство - большая и дружная семья, дети, внуки и правнуки", - подчеркнула она, пожелав старейшему члену семьи крепкого здоровья. А близкие подготовили для именинника памятный подарок - семейный плакат, который занял полстены в коридоре. Они собрали фотографии, отражающие знаковые события из жизни родного человека. У каждой - своя история.

В кругу родных людей и гостей представитель отделения по гражданству и миграции районного ОВД вручила Григорию Серакову новый паспорт.

Председатель организации Железнодорожного района Белорусского общественного объединения ветеранов Татьяна Адамович рассказала, что всего в районе проживают 105 ветеранов Великой Отечественной войны, 47 из которых - фронтовики, которые были непосредственными участниками боевых действий. С каждым из них и их близкими поддерживается тесный контакт. "Важно окружить вниманием и уважением представителей этого, уже уходящего, поколения. Ведь их пример - лучший урок для воспитания детей и молодежи", - резюмировала Татьяна Адамович.

Всего в Железнодорожном районе Гомеля живут восемь человек, отметивших 100-летний юбилей, еще шестеро будут праздновать эту круглую дату в 2020-м.-0-

Фото Сергея Холодилина

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