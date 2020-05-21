Вернуться в обычную жизнь. Репортаж из санатория, где восстанавливаются пациенты после COVID-19

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 21 мая 2020
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:53 Госстандарт объявил конкурс на лучшие работы в области менеджмента и контроля качества Общество
21:47 Решение о выходе США из Договора по открытому небу вступит в силу через полгода В мире
21:44 Конкурс на лучшего менеджера объявлен в Беларуси Общество
21:27 Большой театр Беларуси приглашает на день открытых дверей онлайн Культура
21:09 Футболисты "Немана" одержали волевую победу над "Торпедо-БелАЗом" в 10-м туре чемпионата Беларуси Спорт
21:02 Великобритания планирует приступить к тестированию на антитела к коронавирусу В мире
20:58 Вернуться в обычную жизнь. Репортаж из санатория, где восстанавливаются пациенты после COVID-19 Регионы
20:50 "Витэн", ВРЗ, "Столица" и БЧ победили в первых матчах 1/4 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
20:30 США рассматривают планы проведения саммита G7 в Белом доме В мире
20:28 СOVID-19 в большинстве случаев не влияет на течение патологии щитовидной железы - эндокринолог Общество
20:24 Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу В мире
19:57 Кадырова доставили в Москву с подозрением на коронавирус В мире
19:52 МАРТ заинтересовался рекламой "Евроторга" Общество
19:38 Чрезмерное обследование щитовидной железы нерационально - медики Общество
19:11 Отопление в больницах, детских садах и школах Минска начнут отключать 26 мая Регионы
18:52 В Минске произошло ДТП с участием пяти легковушек Происшествия
18:50 Декретом Президента внесены корректировки в правовые акты в сферах "табачки" и микрозаймов Президент
18:20 МВФ продолжает обсуждать с Беларусью предоставление быстрого финансирования Экономика
18:04 В ЕАЭС сорваны сроки разработки почти половины техрегламентов Экономика
17:57 Медики назвали группы населения, которым желательно проводить йодопрофилактику Общество
17:56 Пеллетное производство открылось в Борисовском районе Регионы
17:42 Воронюк: молодежь Беларуси объединяет любовь к стране Общество
17:32 Лекарства с опасными веществами будут выпускать в ЕАЭС по единым правилам Общество
17:31 Рыбак утонул в Ганцевичском районе Происшествия
17:26 Правительство определило перечни документов и справок, срок действия которых продлевается на 3 месяца Экономика
17:23 Микроавтобус сбил велосипедиста в Ганцевичах Происшествия
17:20 В ЕАЭС исключат дублирование доклинических токсикологических исследований новых лекарств Общество
17:18 Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Молдовы Политика
17:14 Большой театр подготовил проект с концертом солистов и уникальными кадрами из закулисья Культура
17:09 Брестчанин присвоил более Br10 тыс. из фонда помощи больным детям Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
21 мая 2020, 20:58

Вернуться в обычную жизнь. Репортаж из санатория, где восстанавливаются пациенты после COVID-19

Новости темы "Репортаж БЕЛТА"
РЕПОРТАЖ: Что можно узнать о человеке по почерку
РЕПОРТАЖ: От бивня мамонта до фоторужья: экскурсия по эпохам в "Николаевских прудах"

Реабилитационный центр "Железняки", расположенный в Витебском районе, одним из первых в Беларуси начал принимать на восстановление пациентов после пневмонии, ассоциированной с инфекцией COVID-19. Почему так важно полностью и правильно восстановить здоровье, а также как это происходит, журналисты БЕЛТА узнали из первых уст, посетив медучреждение.

Санаторий "Железняки" с 2015 года является филиалом Витебского областного клинического кардиологического центра. "На его базе мы открыли отделение медицинской реабилитации кардиологического профиля с соответствующей инфраструктурой. Команда высококвалифицированных специалистов, которая здесь работает, имеет опыт реабилитации пациентов с заболеваниями сердца и легких, что позволяет успешно проводить комплекс лечебно-профилактических мероприятий", - отмечает главврач центра Владимир Луговой.

Реабилитация после пневмонии - это один из важных моментов восстановления здоровья после перенесенного воспаления, так как после прохождения курса интенсивной медикаментозной терапии не многие пациенты чувствуют себя полностью здоровыми и могут приступить к профессиональной деятельности. Основные задачи во время этого периода направлены на возобновление работы легких в полном объеме; устранение остаточных симптомов (таких, как длительный кашель); профилактику разрастания соединительной ткани и формирования пневмофиброза, спаек в плевральной полости; лечение иммунодефицита после перенесенного воспаления и купирование дисбактериоза после антибиотикотерапии.

Комплекс лечебных процедур включает несколько аспектов. В частности, используются физиотерапевтические методы: ингаляции, электрофорез, надвенное лазерное облучение крови, магнито- и спелеотерапия. Наряду с ними в условиях стационара одними из ведущих методов немедикаментозного восстановительного лечения пневмонии являются лечебная физкультура и дыхательная гимнастика. Они способствуют ускоренному рассасыванию воспалительных очагов, улучшению регенерации, восстановлению вентиляции и дренажа легких, повышению защитных сил организма.

"Первое, что мы рассказываем людям, касается непосредственно особенностей протекания болезни, - говорит заведующая отделением реабилитации Наталья Берашевич. - Поскольку была патология легкого, а, как правило, страдают обе его зоны, у пациентов присутствуют остаточные явления в виде пневмофиброза. Это такая грубая рубцовая ткань, которая мешает полностью раскрываться легкому". Самое главное, что нужно таким пациентам, особенно проведшим длительный период в стационаре, бывшим на кислородной поддержке, - научиться правильно дышать, чтобы легкие расправлялись. Очень важно научиться правильно себя контролировать во время физической нагрузки, ведь большинство людей, вырвавшись в обычную жизнь, думают, что все позади. Однако в такие моменты из-за казалось бы незначительных нагрузок и начинают появляться проблемы. Тренировать дыхание нужно начинать сразу после окончания приема антибиотиков. Это способствует восстановлению объема жизненной емкости легких, расправлению альвеол и очищению бронхиального дерева от оставшейся слизи и мокроты.

Особое внимание Наталья Берашевич обращает на тот факт, что под каждого пациента составляется индивидуальная программа с учетом локализации пневмонии, особенностей клинического течения, возраста, сопутствующих патологий и натренированности человека.

Первая группа в составе девяти человек, переболевших коронавирусной инфекцией, прибыла в санаторий 20 мая. Сегодня в корпуса санатория, рассчитанные на 90 мест, заселились еще 12. В ближайшие дни все места будут заполнены. В последующие месяцы это медучреждение будет работать только для пациентов данного профиля.

Иван Матосов, работающий в ОАО "Доломит", стал одним из первых пациентов "Железняков". Его болезнь развивалась стремительно. После очередной вечерней тренировки 40-летний мужчина почувствовал недомогание и сильную ломоту в мышцах. Градусник показал 39,2 градуса, а последующие снимок и мазок - пневмонию и положительный анализ на коронавирусную инфекцию. За 23 дня болезни он потерял 10 кг, и даже после завершения курса лечения последствия заболевания давали о себе знать, в том числе накатывающей периодически слабостью. С учетом того, что его работа связана с нахождением на высоте, предложение пройти реабилитацию было весьма своевременным.

О том, что больна COVID-19, Анна Калиниченко узнала совершенно случайно. Девушка учится на шестом курсе в Витебском медуниверситете и в скором будущем станет хирургом. На добровольных началах вместе со своими друзьями она вызвалась в период подъема заболеваемости помогать старшим коллегам в Витебской областной больнице. Зная коварство вируса, девушка была внимательна к состоянию своего здоровья, а потому, почувствовав однажды слабость и зафиксировав нехарактерный для себя подъем температуры до 37,3 градуса, сдала тест. Результат оказался положительным. Затем снимок показал, что у нее пневмония, хотя за все время болезни никаких других характерных симптомов коронавируса не было. "Как будущий врач, понимаю, насколько важна реабилитация, чтобы избежать дальнейших осложнений, так я и оказалась здесь", - добавляет Анна.

Витебчанин Виктор Трофимов - страстный рыбак и уже бывал в этих местах, поэтому в санаторий он приехал не один, а с удочкой. "А что? Знаю, что здесь рядом красивая Западная Двина, - хитро улыбается он. - Вот и думаю совмещать полезное с приятным: днем - на процедуры, а вечером - на рыбалку. Так и буду постепенно возвращаться в обычную жизнь".

Ольга БОГАЧЕВА,

ФОТО Александра ХИТРОВА.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
болезни вирус здоровье здравоохранение медицина репортаж
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Отопление в больницах, детских садах и школах Минска начнут отключать 26 мая
На новом производстве Пеллетное производство открылось в Борисовском районе
Фото из архива В Гродненской области в два раза уменьшили ставки единого налога
РЕПОРТАЖ: Что можно узнать о человеке по почерку
В центре Гродно во время раскопок нашли старинные монеты и часы
Во время уборки гречихи. Фото из архива Посевные площади гречихи в Брестской области увеличили в 5,6 раза к уровню прошлого года
Главное
Лукашенко обсудил с Караником и Косинцем лицензирование медицинской деятельности
Лукашенко об эпидситуации: расслабляться нельзя, но обстановка улучшается
Приемы граждан с выездом на места востребованы населением - Кунцевич
Новый сервис оплаты проезда вызвал интерес у минчан
Топ-новости
В Беларуси выздоровели и выписаны более 12 тыс. человек с COVID-19
Декретом Президента внесены корректировки в правовые акты в сферах "табачки" и микрозаймов
Костевич: расширение адресной помощи вдвое снизит малообеспеченность многодетных
Белорусские депутаты готовят к первому чтению поправки в пенсионные законы
Отопление в больницах, детских садах и школах Минска начнут отключать 26 мая
Председатель "Беллесбумпрома" об эффекте от модернизации, инвестпроектах и последствиях пандемии
Центры поддержки бизнеса, созданные по проекту "Малые города", очень востребованы - Соловьева
Правительство определило перечни документов и справок, срок действия которых продлевается на 3 месяца
Минобразования изменило сроки проведения ЦТ
Папа Римский Франциск назначил Анте Йозича Апостольским нунцием в Беларуси
В Беларуси начинается сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты
Вернуться в обычную жизнь. Репортаж из санатория, где восстанавливаются пациенты после COVID-19
Белорусские производители бумажной упаковки могут обеспечить замену 30-50% полиэтиленовых пакетов
Теплая погода вернется в Беларусь в последние пять дней мая
РЕПОРТАЖ: Что можно узнать о человеке по почерку
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.