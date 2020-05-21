Вернуться в обычную жизнь. Репортаж из санатория, где восстанавливаются пациенты после COVID-19

Реабилитационный центр "Железняки", расположенный в Витебском районе, одним из первых в Беларуси начал принимать на восстановление пациентов после пневмонии, ассоциированной с инфекцией COVID-19. Почему так важно полностью и правильно восстановить здоровье, а также как это происходит, журналисты БЕЛТА узнали из первых уст, посетив медучреждение.

Санаторий "Железняки" с 2015 года является филиалом Витебского областного клинического кардиологического центра. "На его базе мы открыли отделение медицинской реабилитации кардиологического профиля с соответствующей инфраструктурой. Команда высококвалифицированных специалистов, которая здесь работает, имеет опыт реабилитации пациентов с заболеваниями сердца и легких, что позволяет успешно проводить комплекс лечебно-профилактических мероприятий", - отмечает главврач центра Владимир Луговой.

Реабилитация после пневмонии - это один из важных моментов восстановления здоровья после перенесенного воспаления, так как после прохождения курса интенсивной медикаментозной терапии не многие пациенты чувствуют себя полностью здоровыми и могут приступить к профессиональной деятельности. Основные задачи во время этого периода направлены на возобновление работы легких в полном объеме; устранение остаточных симптомов (таких, как длительный кашель); профилактику разрастания соединительной ткани и формирования пневмофиброза, спаек в плевральной полости; лечение иммунодефицита после перенесенного воспаления и купирование дисбактериоза после антибиотикотерапии.

Комплекс лечебных процедур включает несколько аспектов. В частности, используются физиотерапевтические методы: ингаляции, электрофорез, надвенное лазерное облучение крови, магнито- и спелеотерапия. Наряду с ними в условиях стационара одними из ведущих методов немедикаментозного восстановительного лечения пневмонии являются лечебная физкультура и дыхательная гимнастика. Они способствуют ускоренному рассасыванию воспалительных очагов, улучшению регенерации, восстановлению вентиляции и дренажа легких, повышению защитных сил организма.

"Первое, что мы рассказываем людям, касается непосредственно особенностей протекания болезни, - говорит заведующая отделением реабилитации Наталья Берашевич. - Поскольку была патология легкого, а, как правило, страдают обе его зоны, у пациентов присутствуют остаточные явления в виде пневмофиброза. Это такая грубая рубцовая ткань, которая мешает полностью раскрываться легкому". Самое главное, что нужно таким пациентам, особенно проведшим длительный период в стационаре, бывшим на кислородной поддержке, - научиться правильно дышать, чтобы легкие расправлялись. Очень важно научиться правильно себя контролировать во время физической нагрузки, ведь большинство людей, вырвавшись в обычную жизнь, думают, что все позади. Однако в такие моменты из-за казалось бы незначительных нагрузок и начинают появляться проблемы. Тренировать дыхание нужно начинать сразу после окончания приема антибиотиков. Это способствует восстановлению объема жизненной емкости легких, расправлению альвеол и очищению бронхиального дерева от оставшейся слизи и мокроты.

Особое внимание Наталья Берашевич обращает на тот факт, что под каждого пациента составляется индивидуальная программа с учетом локализации пневмонии, особенностей клинического течения, возраста, сопутствующих патологий и натренированности человека.

Первая группа в составе девяти человек, переболевших коронавирусной инфекцией, прибыла в санаторий 20 мая. Сегодня в корпуса санатория, рассчитанные на 90 мест, заселились еще 12. В ближайшие дни все места будут заполнены. В последующие месяцы это медучреждение будет работать только для пациентов данного профиля.

Иван Матосов, работающий в ОАО "Доломит", стал одним из первых пациентов "Железняков". Его болезнь развивалась стремительно. После очередной вечерней тренировки 40-летний мужчина почувствовал недомогание и сильную ломоту в мышцах. Градусник показал 39,2 градуса, а последующие снимок и мазок - пневмонию и положительный анализ на коронавирусную инфекцию. За 23 дня болезни он потерял 10 кг, и даже после завершения курса лечения последствия заболевания давали о себе знать, в том числе накатывающей периодически слабостью. С учетом того, что его работа связана с нахождением на высоте, предложение пройти реабилитацию было весьма своевременным.

О том, что больна COVID-19, Анна Калиниченко узнала совершенно случайно. Девушка учится на шестом курсе в Витебском медуниверситете и в скором будущем станет хирургом. На добровольных началах вместе со своими друзьями она вызвалась в период подъема заболеваемости помогать старшим коллегам в Витебской областной больнице. Зная коварство вируса, девушка была внимательна к состоянию своего здоровья, а потому, почувствовав однажды слабость и зафиксировав нехарактерный для себя подъем температуры до 37,3 градуса, сдала тест. Результат оказался положительным. Затем снимок показал, что у нее пневмония, хотя за все время болезни никаких других характерных симптомов коронавируса не было. "Как будущий врач, понимаю, насколько важна реабилитация, чтобы избежать дальнейших осложнений, так я и оказалась здесь", - добавляет Анна.

Витебчанин Виктор Трофимов - страстный рыбак и уже бывал в этих местах, поэтому в санаторий он приехал не один, а с удочкой. "А что? Знаю, что здесь рядом красивая Западная Двина, - хитро улыбается он. - Вот и думаю совмещать полезное с приятным: днем - на процедуры, а вечером - на рыбалку. Так и буду постепенно возвращаться в обычную жизнь".

Ольга БОГАЧЕВА,

ФОТО Александра ХИТРОВА.

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