Версоцкий: Президент озвучил острый для Гродненской области вопрос

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Послании народу и парламенту Президент озвучил важный для Гродненской области вопрос - строительство еще двух энергоблоков БелАЭС или новой станции, отметил председатель Свислочского райисполкома Александр Версоцкий.

"Казалось бы, где Свислочь, а где Островец, но предприятие "Гроднопромстрой", которое строило, имеет на территории Свислочского района филиал - фабрику лозовой мебели. Поэтому будет хорошо головному предприятию, будет хорошо и нашей фабрике лозовой мебели. Надеюсь, что решение будет принято в пользу Гродненской области", - сказал Александр Версоцкий.

Кроме того, председатель райисполкома отметил особую актуальность поднятой Президентом темы о ситуации на Украине. "Это потенциальная возможность военного конфликта. Поэтому нам надо, как говорят в народе, порох сухим держать и быть готовым ко всему. Мы должны радоваться, что у нас все тихо, спокойно. Мы обязаны сделать так, чтобы общество было консолидировано и здесь не было проблем. Их хватает по периметру", - подчеркнул Александр Версоцкий.-0-