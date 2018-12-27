Вертолет МЧС доставил почти 8-тонный фюзеляж самолета в филиал Университета гражданской защиты

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет Ми-26 ГААСУ "Авиация" МЧС выполнил транспортировку на внешней подвеске крупногабаритного груза - фюзеляжа самолета Як-40 весом около 7800 кг, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Груз перемещался из аэропорта Минск-1 в филиал Университета гражданской защиты МЧС в Борисовском районе. Выполнял задачу опытный экипаж, имеющий специальную подготовку по транспортировке грузов весом до 20 т на внешней подвеске. Руководил операцией начальник авиации спасателей Тадеуш Курсевич. "Транспортировка такого крупногабаритного груза - уникальная операция, требующая высокой профессиональной подготовки как экипажа вертолета, так и авиационно-инженерного состава по подготовке груза и систем воздушного транспортного средства", - отметили в МЧС.
Фюзеляж будет использоваться на полигоне оперативно-тактической подготовки спасателей, расположенном на территории филиала университета.-0-
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