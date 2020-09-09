"Веселая наука" ждет посетителей Дома-музея I съезда РСДРП

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивная выставка "Веселая наука" откроется сегодня в филиале Национального исторического музея Беларуси "Дом-музей I съезда РСДРП". Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Физика, механика, магнетизм - на первый взгляд это довольно сложно и далеко от понимания, но в музее наука становится не только доступной, но и увлекательной. "Разве не мечтал каждый из нас провести научный эксперимент, узнать, как работает тот или иной механизм и откуда берется электричество? На выставке посетители увидят прибор электростатик, магнитную аномалию и всего около десятка приспособлений, которые помогут сделать сложные научные опыты простыми и интересными" - рассказали в музее.

На экспозиции можно самостоятельно провести эксперимент, который описывает закон физики или явление природы. "Посетители не смогут изучить или понять всю физику, но интерес к точным наукам и изобретениям наверняка появится. Благодаря экспонатам родители проведут интересно время со своими детьми и вместе смогут развить воображение", - отметили организаторы.

Проект подготовлен совместно с музеем науки "Элементо". Экспозиция действует по 29 ноября.-0-