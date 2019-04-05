5 апреля, Ивье /Корр. БЕЛТА/. Весенние полевые работы в Гродненской области идут в плановом режиме, завершить сев яровых планируется в оптимальные сроки. Об этом сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов сегодня на пресс-конференции для республиканских и региональных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Кравцов

По словам губернатора, 2018 год для сельского хозяйства региона был непростым. В частности, из-за погоды недобрали зерновых. Вместе с тем чистая прибыль сельского хозяйства области составила более Br136 млн. "С оптимизмом смотрим в этот год. Планируем получить около 1,6 млн т зерновых. Хорошо перезимовали зерновые озимые. Сохранился рапс - ждем от него неплохого урожая", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что сейчас один из самых ответственных этапов - весенние полевые работы.

"Все идет в плановом режиме. Сев будет завершен в оптимальные сроки. Достаточно и семенного материала, создан запас удобрений. На 80% регион обеспечен минеральными удобрениями - это самый большой показатель в стране", - сказал Владимир Кравцов. Достаточно в регионе и техники, готовность ее превышает 90%. Задействованы в работе около 6 тыс. механизаторов. Потребность села на 500-600 специалистов больше - работников привлекают из других организаций.

Яровой сев в области составит около 336 тыс. га. Под зерновые отведено почти 140 тыс. га, кукурузу - свыше 120 тыс. га, сахарную свеклу планируется высадить на площади в 32 тыс. га.

В регионе уже засеяно около 60% ранних зерновых. В лидерах Вороновский район (около 80% площадей). Приступили хозяйства области и к севу сахарной свеклы. Продолжаются подкормка и подсев многолетних трав.-0-

Фото Леонида Щеглова